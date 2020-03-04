Хорошая новость: по последним данным, опубликованным Федеральным научно-методическим центром по профилактике ВИЧ на прошлой неделе, Свердловская область переместилась с третьего на четвертое место по количеству выявленных заболевших. Напомним, в 2017 году Средний Урал занимал по этому показателю первое место в стране, и власти заявляли об эпидемиологической угрозе.

В Свердловском областном центре профилактики и борьбы со СПИДом "РГ" сообщили, что тенденция к снижению заболеваемости действительно прослеживается. Правда, на вопрос о причинах этого тренда однозначного ответа у специалистов нет. Работа проделана большая, но говорить о победе над болезнью явно рано. Возможно, положительная статистика фиксируется лишь на определенном этапе развития эпидемии.

- Государственная программа профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИД сегодня охватывает всю область. Основной фокус внимания - взрослые на рабочих местах, профилактические мероприятия с молодежью и лечение на ранних стадиях заболевания, - сообщили в пресс-службе центра.

Надо сказать, что проблема ВИЧ - отнюдь не чисто социальная, ведь на профилактику и лечение заболевания тратятся огромные бюджетные средства, которые год от года увеличиваются. Так, в прошлом году в Свердловской области на эти цели было выделено около 2,4 миллиарда рублей из федерального бюджета и миллиард из областного. В 2020-м только федеральная казна предоставит 3,5 миллиарда рублей. Что касается ВИЧ-позитивных больных, то каждый из них обходится государству в 61,2 тысячи рублей в год. Те же, кто лечатся самостоятельно, несут еще более высокие траты - от 120 до 240 тысяч.

Рост числа заболевших, если его не остановить, может в будущем отразиться и на рынке труда. Мы провели небольшой опрос работодателей Екатеринбурга (все они согласились общаться с журналистом только на условиях анонимности), который показал в лучшем случае осторожное, но чаще негативное отношение к носителям вируса. Если заболевшего СПИДом сотрудника прессовать или увольнять никто не собирается, то соискателя с таким диагнозом в компаниях все же вряд ли встретят с распростертыми объятиями. Тем более что население пока по-прежнему недостаточно информировано о путях распространения опасного заболевания, а значит, коллеги могут встретить нового сослуживца в штыки.

Тем временем

По информации Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, вышедший в феврале фильм Юрия Дудя о ВИЧ повысил внимание к теме и способствовал увеличению в два раза количества желающих пройти быстрое тестирование на ВИЧ.