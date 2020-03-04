В селе Целинном всю зиму простоял без дела новый каток. Зато на пруду не было отбоя от желающих покататься на коньках. "РГ" разбиралась, почему сельчане предпочли естественный водоем современному спортивному сооружению.

Про новый каток в Целинном уже сочиняют стихи, рассказывают анекдоты, выкладывают в Сеть сатирические видеоролики. Местные жители упражняются в остроумии, придумывая, как лучше использовать пустую хоккейную коробку. Одни предлагают ее сохранить как памятник бесхозяйственности и потраченным зря деньгам налогоплательщиков, другие - отдать фермерам для снегозадержания. Людей понять можно: на возведение корта ушло более 2,3 миллиона бюджетных рублей, а пользы от него пока никакой. Просто стоит на пустыре красивая коробка из стеклопластика с яркими бело-синими бортами. Ни льда, ни света, ни скамеек. Только снег собирает. Жители винят в первую очередь районные власти. Ведь именно глава Иван Светличный торжественно открыл корт 14 августа 2019 года. Многие тогда удивлялись: почему площадку для зимних игр запускают летом?

История с кортом действительно кажется странной. Его построили по программе устойчивого развития сельских территорий Курганской области, которую курирует региональный департамент АПК. И почему-то на самой окраине села. От центра до спортплощадки - три километра. Не каждый родитель отпустит в мороз ребенка в такую даль. Автомобили не у всех есть, маршрутные автобусы не ходят. Только такси - 100 рублей в один конец. Однако это полбеды. До ближайшей трубы с водой, чтобы залить площадку, - 500 метров. Тянуть водопровод - дорого. Подвозить воду машинами - тоже влетит в копеечку. В администрации подсчитали: чтобы привести корт в рабочее состояние, нужно больше ста тысяч рублей.

- Емкость машины на базе ЗИЛ вмещает три куба воды, - поясняет ведущий специалист по физкультуре, спорту и туризму Виктор Кучин. - Для льда толщиной один сантиметр потребуется 18 кубов. Для нормального катания, а это минимум 10 сантиметров, надо 180 кубов, то есть 60 машин.

Спрашивается, зачем построили каток в таком неудобном месте? Были и другие варианты. Специалисты предлагали место на территории средней школы, где, кстати, когда-то и стоял старый корт с деревянными бортами. Или в парке, рядом со стадионом и трибунами, там и скважина недалеко. Почему их никто не послушал? Иван Светличный ответить на этот вопрос не может. История с кортом началась до того, как он заступил на пост. А вот доделывать, судиться с подрядчиками по поводу устранения дефектов при укладке асфальта и открывать объект действительно пришлось ему.

- Мы, конечно, площадку доведем до конца, - говорит глава. - Уже протянули к ней линию электропередачи, закупили фонари, скважину пробурим. Вода будет.

Полностью запустить корт обещают к следующей зиме. У Ивана Светличного есть идея создать детскую хоккейную команду, проводить межрайонные турниры, массовые досуговые мероприятия. Воплотить ее в жизнь без денег нереально. А вложить нужно примерно столько же, сколько уже потратили: нужны теплые раздевалки, скамейки, туалеты.

Специалист финотдела Галина Гончарова рассказала, что изначально разговор шел о бюджете в пять миллионов рублей. В селе Круглом Звериноголовского района, к примеру, за такую сумму построен точно такой же корт. А в Целинном сметная стоимость объекта в итоге оказалась наполовину меньше. А место расположения выбирали исходя из площади земельного участка. Что ни говори, а четыре тысячи квадратных метров не везде найдутся. К тому же рядом с коробкой - велосипедная секция.

Корт планируют передать на баланс местной ДЮСШ. По мнению директора школы Александра Никонова, если это произойдет, то не скоро, поскольку объект еще не готов. Кроме того, нужны работники, чтобы смотрели за кортом, чистили его, заливали, и фонд зарплаты для них.

Кстати, в районе очень развит велоспорт. Достижения местных спортсменов - на уровне всероссийских. Недавно выпускница ДЮСШ, студентка, выиграла Кубок России. Еще одна девушка проходит отбор в национальную сборную. По словам Александра Никонова, в райцентре много любителей поиграть в волейбол, футбол и баскетбол, но нет хорошего помещения. Все толкутся зимой в школьном спортзале. Может, стоило вместо хоккейного корта построить для начала современный спортклуб? Впрочем, одно другому не мешает. К тому же в Курганской области сегодня настоящий хоккейный бум. Только в прошлом году в регионе появилось 17 новых хоккейных площадок, 13 из них - по проекту "Спорт - норма жизни", который курирует областное управление по физической культуре и спорту.

- Все 13 действуют, - рассказал начальник спортуправления Александр Васильев. - С каждым главой заключено соглашение, где прописано: мы поставляем металлоконструкции для корта, администрация района берет обязательства его смонтировать, содержать, а также открыть хоккейную секцию, чтобы развивать этот вид спорта. Каковы были условия соглашения в Целинном и на каком этапе произошел сбой, не могу сказать: строительство в селе шло по другой программе. Но в целом ситуация, на мой взгляд, недопустимая. Если корт смонтирован, он должен работать.

Комментарий

Директор регионального департамента АПК Павел Остапенко на запрос "РГ" сообщил: проект хоккейного корта был заявлен администрацией Целинного района. Она же выступила заказчиком строительства. Стоимость проекта после конкурсных процедур составила 2337,88 тысячи рублей, в основном это субсидии из областного бюджета - 2280,2 тысячи. Объем выполненных работ определен составом проекта. Ответственность за эксплуатацию и содержание объекта несет заказчик.

По закону о местном самоуправлении обеспечение на территории поселения условий для развития физической культуры относится к вопросам местного значения.

- Администрации Целинного района указано на ненадлежащие содержание и эксплуатацию хоккейного корта, - отмечает глава ведомства. - Кроме того, в целях исключения неэффективного использования объектов, построенных с привлечением средств федерального бюджета, с 2020 года департамент АПК ведет мониторинг построенных и планируемых объектов.

Тем временем

Выпускник Курганского госуниверситета предприниматель Максим Конотоп организовал в Целинном свой каток. Он расчистил пруд в центре села, купил 50 пар коньков и сдает их в аренду - 100 рублей в час. А начиналось все на общественных началах. Максим рассказывает: когда он учился в городе, часто ходил на каток, а дома негде кататься. Вот и решили с друзьями расчистить пруд. На лед потянулась местная ребятня. Правда, у многих и коньков-то не было. Тогда родилась мысль о прокате. Для села 100 рублей, может, и дороговато, но и коньки стоят недешево. К тому же приходится чистить и постоянно обновлять лед. Это большая работа.

- Лишку я на прокате не заработал, много коньков уже пришло в негодность, заменять их надо, - признается парень. - Но мне приятно, когда люди улыбаются, радуются, благодарят. Особенно весело и многолюдно было в новогодние праздники. В выходные катаются все: и дети, и взрослые. Однажды даже дискотеку на льду устроили.

Максим подумывает о формировании хоккейной команды. Купил клюшки и шайбы. Потихоньку начинают играть. Каждый день после учебы и работы самые заядлые хоккеисты собираются на пруду. Новый корт на окраине села, говорит Максим, ему очень нравится. Если проведут освещение, вообще красота! Но он не конкурент: слишком далеко. С другой стороны, Конотоп не против организовать катание, а может, даже соревнования на новой площадке. Залить и почистить лед - не проблема. Была бы вода. Самому бурить скважину не имеет смысла. Даже если взять коробку в аренду, затраты не окупятся. На пруду проще: купил помпу за три тысячи и качай воду из того же водоема. Людям его каток нравится, и это главное.