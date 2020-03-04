Самолет Челябинск - Москва сел в Казани из-за приступа у пассажира

Борт "Уральских авиалиний", летевший из Челябинска в Москву, совершил незапланированную посадку в Казани. Причиной стало резкое ухудшение здоровья одного из пассажиров, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Речь идет о рейсе U6 609. Во время полета у мужчины 1959 года рождения случился сердечный приступ, и экипаж воздушного судна принял решение вынужденно сесть в столице Татарстана.

"В аэропорту борт встретила "скорая". Пациента доставили в больницу", - рассказали в авиакомпании.