Вспышка коронавируса уже сказалась на мировой экономике, не стал исключением и Урал.

- Многие свердловские компании являются участниками мировых цепочек. Степень международной интеграции уральского бизнеса эксперты оценивают в 40 процентов. Неудивительно, что предприятия, которые давно работают с иностранными партнерами, испытывают определенные сложности. Непросто и новичкам. Ведь международные встречи оказались под вопросом, - говорит руководитель управления внешнеэкономических и межрегиональных связей Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Михаил Козлов.

Так, уже отменена уральская бизнес-миссия в Италию (она должна была состояться в марте). УТПП представляла интересы уральских предприятий - консультировала, подбирала им партнеров. Увы, переговоры о покупке итальянского оборудования пришлось отложить. Перенесены и некоторые мероприятия, например первый Ташкентский международный инвестиционный форум, намеченный на 5-6 марта. В числе 1500 его участников были и свердловчане.

А как же ставший визитной карточкой региона "Иннопром" (в этом году страна-партнер выставки - Италия) и Российско-Китайское ЭКСПО, которое в этом году должно состояться в Екатеринбурге? Пока непонятно, как будет развиваться ситуация, сейчас сотрудничество с давними партнерами явно проходит проверку на прочность. Китай в этом ряду - номер один. Со стороны Роспотребнадзора никаких запретов на перемещение грузов нет, но нельзя не учитывать некоторые нюансы.

- Обычно грузы доставляют по железной дороге или по воздуху. Но авиаперевозки сокращаются. Поскольку действует ограничение на въезд в Россию китайских туристов, это отрицательно сказывается и на грузоперевозках, - говорит Козлов.

В результате коммерческая активность снижается, а в УТПП уже полетели просьбы от бизнеса засвидетельствовать ситуацию форс-мажора.

Больше других отраслей от коронавируса, конечно, страдает туризм. Традиционный февральский спад усугубила приостановка авиасообщения с КНР и ограничения, касающиеся других маршрутов. В частности, временно отменены прямые рейсы в Рим на два ближайших месяца. Но, как отмечает директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, только потому, что 80 процентов пассажиров на них составляют граждане КНР. Так что временная потеря Италии не оставит туроператоров без работы, ведь это не массовое направление. Впрочем, сейчас продажи зарубежных путевок вообще замерли, а туроператоры занимают выжидательную позицию, но не поддаются панике.

- Пока не вижу критической ситуации. Спрос не встал, хотя привычного объема продаж действительно нет. Ну не полетим в Италию, Турцию - полетим в другом направлении, - полна оптимизма Оксана Чувакова, директор обособленного подразделения крупного туроператора в Екатеринбурге. - Прогнозируем рост летнего спроса на туры в Эмираты, Тунис, Испанию.

Туроператоры призывают уральцев все-таки планировать свой отдых и не забывать о преимуществах раннего бронирования. И обещают проработать сервисы, позволяющие легко забронировать тур, а потом в случае чего отказаться от поездки без финансовых потерь.

Что касается бизнес-миссий, то уральские предприниматели пока не собираются менять свое расписание на второе полугодие, сообщили в УТПП. В графике остаются все главные деловые поездки, в основном в страны СНГ.