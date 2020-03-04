Диана Шарафутдинова оканчивает Магнитогорский многопрофильный лицей № 1 и собирается ехать в Казань учиться на доктора. Помимо любви к медицине, у девушки есть увлечение - краеведение. Первое исследование она провела еще в начальной школе - о сквере Металлургов. В четвертом классе решила написать про знаменитого сталевара Зинурова. Именно благодаря настойчивости Дианы и ее мамы малоизвестную улицу Магнитогорска назвали в честь рабочего.

Позже Диана задумалась: почему среди множества имен сталеваров нет ни одного женского? Прежде чем любознательность привела к настоящему открытию, школьница прочитала множество книг и статей, отправила десятки запросов в архивы и музеи по всей стране. Откликнулись и предприятия. В частности, Волгоградский металлургический комбинат, где работала Ольга Ковалева. Она считалась первой женщиной-сталеваром, вставшей к мартену в Великую Отечественную войну. Ее трудовая книжка сохранилась в архиве. Получилось раздобыть и аналогичный документ магнитогорской работницы Татьяны Ипполитовой. При их изучении выяснился интересный факт.

- Ольга Ковалева стала подручным сталевара в октябре 1939-го, а Татьяна Ипполитова - в августе того же года. 25 июня 1941-го подруга Ипполитовой Мариам Зикеева опубликовала в "Магнитогорском рабочем" призыв к женщинам заступить на вахту в цеха. После этого они сотнями пошли на завод, - рассказывает Диана. - Одной из первых отозвалась Александра Жаворонкова. Она стала вырубщицей - вручную при помощи пневматического молотка вырубала пороки металла. В иные смены удавалось вырубить 109 тонн вместо 14 по норме. Во время войны на Магнитогорском металлургическом комбинате работало семь тысяч женщин - на 83 процента больше, чем до начала.

Свое исследование школьница назвала "Солдаты тыла. Трудовой подвиг женщин-металлургов в годы Великой Отечественной войны". С ним Диана завоевала призы на городском и областном конкурсах и даже стала победителем конкурса "Национальное достояние России". Девушка не скрывает: ей помогли мама и научный руководитель - учитель географии и краеведения Наталья Никишова. Труд юной исследовательницы стал частью экспозиции "Женские лица войны" местного краеведческого музея.

- Биография Татьяны Ипполитовой описывается в книге "Юность Магнитки". В 16 лет ее выдали замуж за человека на 12 лет старше. Она не умела ни читать, ни писать, а очень хотела. Пыталась на курсы пойти, но муж ее бил. Она сбежала, моталась по стране. Судьба в итоге привела Татьяну на Сталинградский тракторный завод, где она таскала кирпичи, была бригадиром маляров. Там же и грамоте научилась. А потом попала в Магнитогорск на строительство домны. До войны выступала в Свердловске на всесоюзном совещании женщин-передовиков. Затем уехала, и о ней все забыли. Оказалось, она жила с племянницей под Челябинском. А нашли ее случайно пионеры перед Днем Победы, опубликовали о женщине-сталеваре заметку, позвали в школу. Потом Татьяну вызвали в Магнитогорск, дали квартиру, она даже выступала в мартеновском цехе. Умерла в 82 года, - рассказывает Виктор Котлов, ученый секретарь Магнитогорского историко-краеведческого музея.

А вот о Мариам Зикеевой почти ничего неизвестно. Диана пыталась хоть что-то разузнать о ее судьбе, но пока безуспешно.

Исследовательница намерена связаться с редакторами "Википедии", чтобы устранить историческую несправедливость: до сих пор по запросу "первая женщина-сталевар" поисковики в Интернете выдают имя Ольги Ковалевой. А еще Диана надеется, что в столице Татарстана искать корни Мариам Зикеевой будет проще.

- Валентину Терешкову, первую женщину-космонавта, знает каждый. Мечтаю, чтобы и о первых женщинах-сталеварах писали в учебниках истории, - говорит девушка.

Справка "РГ"

В 2015 году Магнитогорску присвоили звание "Город трудовой доблести и славы". За годы войны Магнитогорск дал стране более десяти миллионов тонн чугуна, 11 миллионов тонн стали и около 7,5 миллиона тонн проката. Каждый третий снаряд и броня каждого второго танка были сделаны из магнитогорской стали. Более 30 тысяч работников награждены медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

От редакции

Если вам что-то известно о судьбе Мариам (Мириам) Зикеевой, свяжитесь с редакцией "РГ". Мы передадим контакты Диане.