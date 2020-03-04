В Челябинске на АЗС взорвался автобус

В Челябинске на АЗС маршрутный автобус едва не разорвало пополам. Во время заправки произошла разгерметизация газового оборудования, сообщили в среду в ГУ МЧС региона.

- Инцидент произошел сегодня днем на АЗС по Копейскому шоссе, - сообщил руководитель пресс-службы ведомства Егор Пахомов. - По предварительным данным, произошла разгерметизация газового баллона у маршрутного ПАЗа - без последующего горения. Автобус находился не на линии, пострадавших нет.

Автобус работал по пассажирскому маршруту № 66 и, видимо, заехал на заправку перед рейсом. От мощного хлопка у него вылетели все окна и разорвало крышу. Однако, к счастью, конструкции АЗС повреждений не получили. Ее персонал и водитель маршрутки в момент хлопка находились на безопасном расстоянии.