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04.03.2020 16:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске на АЗС взорвался автобус

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске на АЗС маршрутный автобус едва не разорвало пополам. Во время заправки произошла разгерметизация газового оборудования, сообщили в среду в ГУ МЧС региона.

Фото: Анна Шепелева/РГ
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- Инцидент произошел сегодня днем на АЗС по Копейскому шоссе, - сообщил руководитель пресс-службы ведомства Егор Пахомов. - По предварительным данным, произошла разгерметизация газового баллона у маршрутного ПАЗа - без последующего горения. Автобус находился не на линии, пострадавших нет.

Автобус работал по пассажирскому маршруту № 66 и, видимо, заехал на заправку перед  рейсом. От мощного хлопка у него вылетели все окна и разорвало крышу. Однако, к счастью, конструкции АЗС повреждений не получили. Ее персонал и водитель маршрутки в момент хлопка находились на безопасном расстоянии.

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