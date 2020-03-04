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04.03.2020 19:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уклониться не сумел

Долги компании взыскали с ее директора
Текст: Юлия Мякишева (Югра)
Российская газета - Экономика УРФО № 48(8102)
Городской суд Сургута принял решение взыскать с генерального директора предприятия 26 миллионов рублей.

Задолженность по налогам на крупную сумму появилась у местной компании, основная деятельность которой - производство электроэнергии. Фирма находилась в процессе банкротства, но арбитраж прекратил производство из-за того, что у организации нет средств и имущества даже на оплату судебных расходов. Взыскание денег казалось невозможным.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Однако, как пояснили "РГ" в пресс-службе региональной прокуратуры, к возмещению ущерба привлекли персонально руководителя, который обязан был платить налоги и взносы. Сургутский городской суд в рамках уголовного дела в отношении гендиректора установил, что топ-менеджер хотел получить всю прибыль от реализации услуг и указал в налоговой декларации ложную информацию. В результате руководителя признали виновным в уклонении от уплаты налогов.

Городская прокуратура, в свою очередь, подала иск о взыскании материального ущерба в пользу государства с руководителя ООО, а городской суд его удовлетворил. Судебная коллегия по гражданским делам суда Югры оставила решение первой инстанции без изменения и жалобы ответчика без удовлетворения.

Происшествия Правосудие Суд Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

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