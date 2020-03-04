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04.03.2020 12:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

За убийство челябинского предпринимателя осуждены его сын и супруга

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Челябинский областной суд вынес приговор по делу о заказном убийстве челябинского предпринимателя, погибшего от огнестрельных ранений в упор в 2018 году. Сын и супруга погибшего признаны виновными в организации и пособничестве в организации преступления, сообщили в прокуратуре региона.

Фото: iStock
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- Суд установил, что организатором убийства на почве личных неприязненных отношений стал сын погибшего, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. - Он обнаружил в гараже отца пистолет и боеприпасы, после чего подыскал знакомого, который за денежное вознаграждение в размере 400 тысяч рублей согласился совершить убийство отца. Мать, также испытывавшая неприязнь к супругу, согласилась помогать сыну и сообщать ему о местонахождении потерпевшего для того, чтобы он мог подобрать наиболее удобное место для совершения преступления.

Убийство было совершено у Голубого карьера в Челябинске. Ожидая в установленном месте, исполнитель произвел выстрелы из пистолета в спину и голову потерпевшего, от которых тот в этот же день скончался в больнице, затем бросил пистолет в воду и на автомобиле, за рулем которого находился еще один участник нападения, покинул место преступления.

Супруга, находившаяся в момент рядом с потерпевшим, вызвала "скорую" и сообщила о нападении неизвестного.

В суде сын признался в организации убийства отца. Его мать и водитель автомобиля вину не признали, сообщив, что помогали, не зная истинных намерений. Однако суд им не поверил.

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Организатору преступления назначено наказание в виде пятнадцати с половиной лет лишения свободы (в колонии строгого режима) с последующим ее ограничением на один год. Мать получила девять лет колонии общего режима и взята под стражу в зале суда. Водитель как соучастник преступления приговорен к десяти с половиной годам строгого режима.

Ранее на десять лет строгого режима был осужден и наемный киллер, уголовное дело которого было выделено в отдельное производство, отметили в прокуратуре.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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