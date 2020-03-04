Жителя Екатеринбурга задержали после угрозы взорвать газ в жилом доме

В Екатеринбурге сегодня житель микрорайона Вторчермет, расположенного на южной окраине города, угрожал взорвать газ в многоквартирном доме. Он задержан, по факту инцидента начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, рассказал пресс-секретарь главка полиции Свердловской области Валерий Горелых.

Как выяснили правоохранительные органы, задержанный (кстати, ранее уже попадавший в поле зрения стражей порядка и судимый по делам о наркотиках) живет с сестрой в двушке на втором этаже.

Она вернулась с работы, увидела, что брат опять пьет, и сделала ему замечание. Родственник на это отреагировал неадекватно: забаррикадировался в квартире и угрожал взорвать бытовой газ.

Подачу газа в доме перекрыли - его жильцам ничто не угрожает.

"Мужчина 1976 года рождения находится в дежурной части территориального ОВД", - сообщил полковник Горелых.