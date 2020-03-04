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04.03.2020 18:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Екатеринбурга задержали после угрозы взорвать газ в жилом доме

Текст: Татьяна Воробьева

В Екатеринбурге сегодня житель микрорайона Вторчермет, расположенного на южной окраине города, угрожал взорвать газ в многоквартирном доме. Он задержан, по факту инцидента начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, рассказал пресс-секретарь главка полиции Свердловской области Валерий Горелых.

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Как выяснили правоохранительные органы, задержанный (кстати, ранее уже попадавший в поле зрения стражей порядка и судимый по делам о наркотиках) живет с сестрой в двушке на втором этаже.

Она вернулась с работы, увидела, что брат опять пьет, и сделала ему замечание. Родственник на это отреагировал неадекватно: забаррикадировался в квартире и угрожал взорвать бытовой газ.

Подачу газа в доме перекрыли - его жильцам ничто не угрожает.

"Мужчина 1976 года рождения находится в дежурной части территориального ОВД", - сообщил полковник Горелых.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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