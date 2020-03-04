Жительница Екатеринбурга отсудила 93 тысячи рублей за некачественный товар.

Прошлой зимой Ксения купила в одном из магазинов симпатичную дубленку. Ей приглянулся молочный цвет куртки и понравился модный фасон: комбинация нескольких материалов. Рукава и спинка были выполнены из текстиля, а полочки, нижняя часть спинки и воротник - из шкурок овчины. Девушка отдала за обновку 39 900 рублей и несколько недель была вполне ею довольна.

Однако уже через месяц дубленка потеряла первозданную свежесть, и Ксения отдала ее в химчистку. Это испытание вещь не прошла: наполнитель в рукавах и на спинке скомкался, появились пустоты, в общем, носить куртку стало невозможно. Химчистка отвергла все претензии в свой адрес: дескать, дефекты возникли по вине производителя. По мнению мастеров, изделие сшито из некачественных материалов, к тому же на нем размещена неправильная маркировка по составу и уходу.

Тогда грамотный потребитель обратился к независимым специалистам. Товароведческая экспертиза установила, что девушке действительно продали товар с дефектами. Но индивидуальный предприниматель отказался вернуть деньги за дубленку с изъянами. В проблеме пришлось разбираться Октябрьскому районному суду. В иске о защите своих прав Ксения потребовала с ответчика возместить стоимость куртки, компенсировать моральный вред и оплатить штраф. Изучив все обстоятельства дела, судьи подтвердили наличие производственного брака.

В результате суд частично удовлетворил требование, взыскав с ИП полную стоимость дубленки, убытки в размере девяти тысяч рублей и компенсацию морального вреда - две тысячи. А кроме того, штраф (25 450 рублей), расходы на оплату услуг представителя (15 тысяч) и на оформление доверенности (две тысячи). Выплату итоговых 93 350 рублей индивидуальный предприниматель обжаловал, но безуспешно, сообщили в Свердловском областном суде. Решение райсуда вступило в законную силу.

Прямая речь

Янина Голубева, директор МБУ "Екатеринбургский муниципальный центр защиты прав потребителей":

- Право на качественный товар записано в законе о защите прав потребителей. Надо знать свои права, и не стоит бросать борьбу за них на полпути. К нам ежегодно обращается около пяти тысяч человек, и большую часть претензий удается удовлетворить в досудебном порядке. А продавцу надо помнить, что за отказ добровольно выполнить требования потребителя суд взыскивает штраф - 50 процентов от присужденной суммы. Плюс, если деньги не возвратят в течение 10 дней, продавец обязан выплатить неустойку - один процент от цены товара за каждый день просрочки.