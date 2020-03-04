Рейтинг женщин-писателей возглавили Айн Рэнд, Элизабет Гилберт и Гузель Яхина

На вопрос, существует ли "женская литература", уже давно дали однозначный ответ женщины-писатели, чьи книги издаются миллионными тиражами по всему миру, и уже никому не приходит в голову называть их просто "писательницами" и снисходительно относиться к их творчеству.

Сервис аудиокниг составил список самых популярных в России женщин-писателей, в который вошли Макс Фрай, Айн Рэнд, Элизабет Гилберт, Джен Синсеро и Донна Тартт. Среди авторов в категории "Экономика и бизнес" лидирует Ирина Хакамада. А в детской литературе бесспорным лидером стала "Манюня" Наринэ Абгарян.

Не удивительно что книги, написанные женщинами, лидируют в таких категориях как любовные романы, эротика и детская литература. Но при этом женщины-писатели ни в чем не уступают мужчинам в популярном детективном жанре и на равных соперничают с сильным полом в умении затронуть в своих романах самые острые и актуальные социальные, нравственные и психологические проблемы современного общества.

Топ самых прослушиваемых на сервисе Storytel возглавили американская писательница российского происхождения Айн Рэнд и ее книга "Атлант расправил плечи", на втором месте Джен Синсеро и ее роман "НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед", который переведен на 28 языков мира и издан миллионным тиражом. В тройке лидеров - Элизабет Гилберт и ее покорившая весь мир книга с очень женским названием "Город женщин". Не отстает и Гузель Яхина, ее пронзительный роман "Зулейха открывает глаза" слушают снова и снова. Топ-5 замыкает Нина Набокова "#В постели с твоим мужем. Записки любовницы. Женам читать обязательно!".