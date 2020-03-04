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04.03.2020 17:45
Рубрика: В мире

Республика Сербская становится центром изучения русского языка на Балканах

Текст: Александр Борисов (Восточное Сараево, Республика Сербская)
В Университете Восточного Сараево успешно функционирует Центр русского языка, студенты которого завоевали высшие награды на Международной олимпиаде по русскому языку как иностранному на базе Санкт-Петербургского государственного университета. Здесь же реализуется новая учебная программа "Русский язык, литература и международные отношения", а в среду при поддержке Русской гуманитарной миссии (РГМ) и посольства РФ в Боснии и Герцеговине был торжественно открыт современный лингафонный кабинет.

Свое обращение к собравшимся ректор университета Милан Кулич начал со слов из наставления, которое в 1830 году дал святитель Петр Цетиньский, Митрополит Черногорский своему племяннику - будущему великому поэту, правителю и митрополиту Черногории XIX века Петру II Петровичу Негошу: "Молись Богу и держись России!". Он выразил слова благодарности Русской гуманитарной миссии за весомую поддержку. "РГМ помогает нам найти партнеров среди ведущих вузов в России и обеспечить обмен студентами. Мы намерены наращивать подобное двустороннее взаимодействие, - отметил серб. - Я был очень рад тому, что в рамках философского факультета у нас появилась уникальная программа "Русский язык, литература и международные отношения". Мы гордимся этим. Мне лично очень приятно, что русский язык вновь возвращается на наши просторы. Я отношусь к тому поколению, когда мы еще учили русский язык в начальной и средней школе. Потом, к сожалению, по различным причинам ситуация изменилась. В этой связи я поддерживаю любую инициативу по популяризации и распространению в Республике Сербской русского языка. Деятельность же нашего Центра может стать примером для других, способствовать расширению связей с Россией".

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Посол РФ в Сараево Петр Иванцов обозначил важность открытия лингафонного кабинета при Центре русского языка, что, по его словам, должно повысить качество обучения студентов. "Выражая благодарность руководству ВУЗа, Восточного Сараево, я особо хотел бы отметить роль Русской гуманитарной миссии, - указал высокопоставленный дипломат. - Мы стали партнерами в нашей работе в Республике Сербской, что дает реальные результаты".

В свою очередь генеральный директор РГМ Алексей Полковников обратил внимание собравшихся на тот факт, что крайне приятно видеть при входе в университет табличку с надписью "Центр русского языка". Он также выразил уверенность, что оборудованный при содействии миссии современный лингафонный кабинет и переданные в дар книги значительно улучшат возможности изучения здесь русского языка и литературы.

Между тем, общаясь с гостями мероприятия, корреспондент "Российской газеты" услышал следующее обоснование важности популяризации русского языка в мире. Один из сербских профессоров напомнил собравшимся об антиутопии Герберта Уэллса "Когда Спящий проснется", где тот предвосхищал, что в 21 веке "на Земле почти повсеместно господствует английский язык". "Со своими разветвлениями - наречиями испано-американским, англо-индийским, англо-негритянским и англо-китайским - он стал родным языком двух третей населения земного шара, - предрекал английский писатель. - На континенте, как любопытные пережитки далекой старины, удержались еще только три языка: немецкий, господствующий к востоку до Антиохии и к западу до Генуи и сталкивающийся в Кадиксе с испано-американским; галлицизированный русский, сталкивающийся с англо-индийским в Персии и в Курдистане и с англо-китайским в Пекине, и французский, сохранившийся во всей своей чистоте и блеске, поделивший Средиземное море с немецким и англо-индусским и достигающий пределов Конго в виде франко-негритянского наречия". Сербы и россияне согласились, что этого допустить нельзя, ссылаясь на размышления русского писателя Александра Куприна, считавшего, что "язык - это история народа". "Язык - это путь цивилизации и культуры… Поэтому-то изучение и сбережение русского языка является не праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью, - подчеркивал он. - Русский язык в умелых руках и в опытных устах - красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен".

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