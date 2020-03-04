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04.03.2020 13:42
Рубрика: Экономика

Роскачество рассказало об уловках продавцов на 8 Марта

Текст: Ольга Игнатова
Накануне 8 Марта Роскачество провело опрос, чтобы выяснить, какие подарки ожидают получить женщины, и что собираются дарить им мужчины.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Больше половины респонденток (52%) хотят получить в подарок электронику. Однако при выборе подарка не стоит забывать, что именно в предпраздничные дни можно сильно переплатить. Недобросовестные продавцы любят наживаться на ажиотаже.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Так, например, накануне праздников ритейлеры объявляют о масштабных скидках. Рядом с прежней ценой указывается новая, праздничная. Но на самом деле, как напоминают в Роскачестве, такие предпраздничные скидки - не более чем маркетинговая уловка. Накануне праздников продавцы намеренно поднимают цену, а затем покупателю предлагается скидка на то количество процентов, на которое была завышена цена.

Еще одна распространенная уловка - предлагать подарок за покупку. Например, к телефону предлагаются наушники. На самом деле, это дешевый и плохо продающийся товар. И продавцы лишь хотят таким способом от него избавиться.

Иногда продавцы создают искусственный дефицит каких-то товаров: "осталось два дня, чтобы приобрести такой-то товар по низкой цене" или "количество такого-то товара ограничено". Иными словами, кто не успел, тот опоздал. На самом деле, товаров сейчас везде в избытке, а у продавцов сильная конкуренция и нет особого резона взвинчивать цены. Но даже если вы не успели купить что-то изначально приглянувшееся, не стоит переживать. Значит, будет шанс купить что-то намного лучше и дешевле.

Бывает еще и так, что продавец предлагает вернуть разницу в цене, если покупатель нашел тот же товар дешевле. Но такие рекламные сообщения обычно сопровождаются звездочкой или имеют скрытые условия программы.

Фото: iStock
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На это стоит обращать особое внимание, потому что там много всяких оговорок. Например, если человек действительно найдет более дешевый аналог у конкурентов и захочет вернуть покупку, то ему пояснят, что для такой сделки товар с более низкой ценой должен продаваться только у определенных конкурентов в определенном городе и должен входить в список определенных товаров, на которые распространяется программа.

Не стоит терять голову и при совершении покупок онлайн. "Под видом акций и скидок могут реализовывать контрафактные и фальсифицированные товары, использовать ажиотаж с целью кражи средств, получая данные банковских карт пользователей. Даже когда выгода вскружила голову, необходимо не терять бдительность и проверять, где именно вы приобретаете товар и на каких условиях. Крайне важно уметь определять подлинность сайта, на котором вы присмотрели товар или хотите поучаствовать в розыгрыше, и игнорировать подозрительные сообщения, присылаемые по электронной почте или в СМС", - обращает внимание заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Экономика Товары и цены Празднование 8 марта

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