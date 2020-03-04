Роскачество рассказало об уловках продавцов на 8 Марта

Накануне 8 Марта Роскачество провело опрос, чтобы выяснить, какие подарки ожидают получить женщины, и что собираются дарить им мужчины.

Больше половины респонденток (52%) хотят получить в подарок электронику. Однако при выборе подарка не стоит забывать, что именно в предпраздничные дни можно сильно переплатить. Недобросовестные продавцы любят наживаться на ажиотаже.

Так, например, накануне праздников ритейлеры объявляют о масштабных скидках. Рядом с прежней ценой указывается новая, праздничная. Но на самом деле, как напоминают в Роскачестве, такие предпраздничные скидки - не более чем маркетинговая уловка. Накануне праздников продавцы намеренно поднимают цену, а затем покупателю предлагается скидка на то количество процентов, на которое была завышена цена.

Еще одна распространенная уловка - предлагать подарок за покупку. Например, к телефону предлагаются наушники. На самом деле, это дешевый и плохо продающийся товар. И продавцы лишь хотят таким способом от него избавиться.

Иногда продавцы создают искусственный дефицит каких-то товаров: "осталось два дня, чтобы приобрести такой-то товар по низкой цене" или "количество такого-то товара ограничено". Иными словами, кто не успел, тот опоздал. На самом деле, товаров сейчас везде в избытке, а у продавцов сильная конкуренция и нет особого резона взвинчивать цены. Но даже если вы не успели купить что-то изначально приглянувшееся, не стоит переживать. Значит, будет шанс купить что-то намного лучше и дешевле.

Бывает еще и так, что продавец предлагает вернуть разницу в цене, если покупатель нашел тот же товар дешевле. Но такие рекламные сообщения обычно сопровождаются звездочкой или имеют скрытые условия программы.

На это стоит обращать особое внимание, потому что там много всяких оговорок. Например, если человек действительно найдет более дешевый аналог у конкурентов и захочет вернуть покупку, то ему пояснят, что для такой сделки товар с более низкой ценой должен продаваться только у определенных конкурентов в определенном городе и должен входить в список определенных товаров, на которые распространяется программа.

Не стоит терять голову и при совершении покупок онлайн. "Под видом акций и скидок могут реализовывать контрафактные и фальсифицированные товары, использовать ажиотаж с целью кражи средств, получая данные банковских карт пользователей. Даже когда выгода вскружила голову, необходимо не терять бдительность и проверять, где именно вы приобретаете товар и на каких условиях. Крайне важно уметь определять подлинность сайта, на котором вы присмотрели товар или хотите поучаствовать в розыгрыше, и игнорировать подозрительные сообщения, присылаемые по электронной почте или в СМС", - обращает внимание заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.