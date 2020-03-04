Новости

Christian Louboutin: тот самый дерзкий красный для макияжа Завтра в номере
"Спартак" потерпел второе поражение в серии протии "Динамо" 22:54
Иностранные военные будут участвовать в учениях на Украине в 2020 году 22:38
В 13 школах Мексики отменили занятия из-за угрозы нападения льва 22:38
Легойда прокомментировал сообщения СМИ о "призыве" не отдавать девочек в школу 22:15
"Конфаэль" отметила 20-летие марки обновлением лучших коллекций 22:07
Hermes Beaute: 24 способа подчеркнуть индивидуальность женщины 22:06
Звездное сияние: Omega обновила дизайн Constellation Manhattan 22:04
Zenith: новая коллекция часов под девизом "Время достичь своей звезды" 21:50
Россия не поддержала идею о дополнительном сокращении добычи нефти 21:41
Модный дом Escada открыл в ГУМе магазин линии Escada Sport 21:41
Бренд Suitsupply откроет в России первый женский магазин 21:34
Новая коллекция женских часов от Vasheron Constantin названа именем музы 21:33
Jannah: райские сады Востока от Bvlgari 21:29
Две трети москвичей готовы оценить поправки в Конституцию через интернет 21:25
Кубковый матч "Ахмат" - "Зенит" был прерван из-за стычки болельщиков 21:16
Калужский министр здравоохранения госпитализирован после ДТП 21:16
В Крыму на улучшение качества воды потратят более 3,5 млрд рублей 21:10
Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины 21:07
В Тверской области экс-замминистра осудили на пять лет за взятку 21:02
Из-за коронавируса по всей Италии закроют школы и университеты 20:43
МИД рекомендовал россиянам не ездить на Хоккайдо 20:35
Мэрия Ярославля прокомментировала состояние газона на стадионе "Шинник" 20:35
Путин обсудил с Совбезом предстоящую встречу с Эрдоганом 20:18
Большунов снова уступил норвежцам в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии 20:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
04.03.2020 22:37
Рубрика: Экономика

Зерно придержат

Рынок сам ограничивает экспорт
Текст: Татьяна Корбут
Российская газета - Столичный выпуск № 48(8102)
Россия сокращает свою долю на мировом рынке зерна: за восемь месяцев этого агросезона мы вывезли зерновых на 6,5 млн тонн меньше, чем в прошлом. И вряд ли до конца сезона экспортеры наверстают упущенное. Впрочем, после теплой зимы российских аграриев ждет непростое лето, так что "недоэкспортированный" объем зерна может пригодиться внутри страны.
Фото: Денис Абрамов / ТАСС
Минсельхоз активно реанимирует систему агрострахования

Снижение объемов экспорта произошло за июль - февраль этого агросезона (начался 1 июля 2019 года и закончится 30 июня 2020 года) по сравнению с аналогичным периодом прошлого сельхозгода, сообщила директор информационно-аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина на Агрологистической конференции GrainLogistics: New epoch. Больше всего серьезно сократился объем экспорта пшеницы - на 5,3 млн тонн. Снижение произошло также практически по всем другим зерновым и зернобобовым культурам, кроме проса.

В февральском отчете Иностранная сельскохозяйственная служба минсельхоза США (FAS USDA) сохранила прогноз вывоза пшеницы из России в 34 млн тонн. Чтобы достичь этих показателей, по оценкам Российского зернового союза, за оставшиеся четыре месяца сезона Россия должна поставить на мировой рынок 15,3 млн тонн (до 47,4 млн тонн). Но для этого необходимо ежемесячно отгружать по 3,5-4 млн тонн зерна, в том числе по 2,2-2,4 млн тонн пшеницы. Пока этих показателей мы не достигаем: в феврале объем экспорта пшеницы составил около 1,8 млн тонн, в январе - 1,9 млн тонн. Впрочем, Елена Тюрина прогнозирует рост продаж зерна на мировой рынок в марте - июне из-за снижения экспортных цен.

После теплой зимы придет засушливое лето, и зерно будет востребовано внутри страны

В середине февраля "Центр агроаналитики", подведомственный минсельхозу, прогнозировал, что Россия по итогам этого сельхозгода экспортирует 42,7-43,9 млн тонн зерновых и зернобобовых (против 44,44 млн тонн в прошлом сезоне), из них пшеницы - 32,8-33,8 млн тонн (35,2 млн тонн в прошлом сезоне). Для обеспечения внутренних потребностей в зерне минсельхоз в начале 2020 года предложил ввести квоту на экспорт зерна - до 20 млн тонн в первом полугодии 2020 года.

При этом замминистра сельского хозяйства Оксана Лут признавала, что в этом сезоне ограничения могут и не понадобиться: из-за низких темпов отгрузок до конца сезона лимит в 20 млн тонн вряд ли будет превышен.

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Российские фермеры просят разрешить им строить дома на своих участках

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что причин для снижения экспорта зерновых несколько. Во-первых, у России в этом сезоне просто физически меньше зерна, а во-вторых, сейчас "включился механизм самоограничения экспорта". После аномально теплой зимы эксперты прогнозируют возможную засуху летом 2020 года, как в 2010 году, что отразится на новом урожае.

Между тем Елена Тюрина напоминает, что по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" к 2024 году объем поставок зерна за рубеж должен достичь в денежном выражении 11 млрд долларов (с нынешних 10 млрд долларов), в натуральном - 59 млн тонн (плюс 12 млн тонн к нынешнему показателю в 47,4 млн тонн зерна). По ее мнению, увеличения продаж можно ожидать в те страны, где сейчас доля импорта российского зерна не превышает 50%. Но для этого нам необходимо подтянуть качество. Турция, которая сейчас закупает около 40% российского зерна, не так требовательна к высокому содержанию протеина. Но, например, Судан, ОАЭ, Кения, Танзания, ЮАР, Израиль больше заинтересованы в закупке качественной пшеницы.

Экономика АПК Цены на хлеб и зерно

Главное сегодня

Путин обсудил с Совбезом предстоящую встречу с Эрдоганом
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Сбербанка
Президент поручил информировать граждан по ситуации с коронавирусом
Новейшие огнеметные системы "Тосочка" примут участие в параде Победы
Чемпионат мира по хоккею могут перенести из Швейцарии в Сочи
Финансы
Финансы
Как вернуть навязанную банком страховку
Недвижимость
Недвижимость
Россиянам могут упростить получение субсидий по ЖКХ