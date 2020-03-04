Россия сокращает свою долю на мировом рынке зерна: за восемь месяцев этого агросезона мы вывезли зерновых на 6,5 млн тонн меньше, чем в прошлом. И вряд ли до конца сезона экспортеры наверстают упущенное. Впрочем, после теплой зимы российских аграриев ждет непростое лето, так что "недоэкспортированный" объем зерна может пригодиться внутри страны.

Снижение объемов экспорта произошло за июль - февраль этого агросезона (начался 1 июля 2019 года и закончится 30 июня 2020 года) по сравнению с аналогичным периодом прошлого сельхозгода, сообщила директор информационно-аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина на Агрологистической конференции GrainLogistics: New epoch. Больше всего серьезно сократился объем экспорта пшеницы - на 5,3 млн тонн. Снижение произошло также практически по всем другим зерновым и зернобобовым культурам, кроме проса.

В февральском отчете Иностранная сельскохозяйственная служба минсельхоза США (FAS USDA) сохранила прогноз вывоза пшеницы из России в 34 млн тонн. Чтобы достичь этих показателей, по оценкам Российского зернового союза, за оставшиеся четыре месяца сезона Россия должна поставить на мировой рынок 15,3 млн тонн (до 47,4 млн тонн). Но для этого необходимо ежемесячно отгружать по 3,5-4 млн тонн зерна, в том числе по 2,2-2,4 млн тонн пшеницы. Пока этих показателей мы не достигаем: в феврале объем экспорта пшеницы составил около 1,8 млн тонн, в январе - 1,9 млн тонн. Впрочем, Елена Тюрина прогнозирует рост продаж зерна на мировой рынок в марте - июне из-за снижения экспортных цен.

После теплой зимы придет засушливое лето, и зерно будет востребовано внутри страны

В середине февраля "Центр агроаналитики", подведомственный минсельхозу, прогнозировал, что Россия по итогам этого сельхозгода экспортирует 42,7-43,9 млн тонн зерновых и зернобобовых (против 44,44 млн тонн в прошлом сезоне), из них пшеницы - 32,8-33,8 млн тонн (35,2 млн тонн в прошлом сезоне). Для обеспечения внутренних потребностей в зерне минсельхоз в начале 2020 года предложил ввести квоту на экспорт зерна - до 20 млн тонн в первом полугодии 2020 года.

При этом замминистра сельского хозяйства Оксана Лут признавала, что в этом сезоне ограничения могут и не понадобиться: из-за низких темпов отгрузок до конца сезона лимит в 20 млн тонн вряд ли будет превышен.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что причин для снижения экспорта зерновых несколько. Во-первых, у России в этом сезоне просто физически меньше зерна, а во-вторых, сейчас "включился механизм самоограничения экспорта". После аномально теплой зимы эксперты прогнозируют возможную засуху летом 2020 года, как в 2010 году, что отразится на новом урожае.

Между тем Елена Тюрина напоминает, что по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" к 2024 году объем поставок зерна за рубеж должен достичь в денежном выражении 11 млрд долларов (с нынешних 10 млрд долларов), в натуральном - 59 млн тонн (плюс 12 млн тонн к нынешнему показателю в 47,4 млн тонн зерна). По ее мнению, увеличения продаж можно ожидать в те страны, где сейчас доля импорта российского зерна не превышает 50%. Но для этого нам необходимо подтянуть качество. Турция, которая сейчас закупает около 40% российского зерна, не так требовательна к высокому содержанию протеина. Но, например, Судан, ОАЭ, Кения, Танзания, ЮАР, Израиль больше заинтересованы в закупке качественной пшеницы.