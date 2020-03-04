Россия вошла в топ-5 мирового рейтинга по числу миллиардеров

Россия заняла пятую строчку рейтинга миллиардеров по данным отчета The Wealth Report 2020 международной консалтинговой компании Knight Frank. По итогам 2019 года в стране насчитывалось 103 миллиардера. По сравнению с 2018-м годом их количество увеличилось на три человека.

На первой строчке рейтинга миллиардеров расположились США (631 человек). На второй позиции - Китай (316 человек), на третьей - Германия (129). На одного миллиардера больше, чем в России, насчитывается в Индии (104).

Подсчитали аналитики компании и число ультрахайнетов - обладателей активов на сумму свыше 30 миллионов долларов (с учетом недвижимости по месту жительства). Лидером по числу сверхсостоятельных людей остаются США - более 240 тысяч. За 2019 год их число увеличилось на 6 процентов. Следом по числу ультрахайнетов находятся Китай (более 61 тысячи) и Германия (более 23 тысяч). Россия по этому показателю находится на девятой строчке с показателем с почти 9 тысяч сверхбогатых людей.

По прогнозам аналитиков, к 2024 году количество ультрахайнетов в России увеличится на 23 процента и превысит 11 тысяч человек.

"Россия, преодолев кризисные явления 2014-2017 гг., входит в новую фазу роста благосостояния. Так, после снижения численности российских ультрахайнетов на 15% в пятилетней ретроспективе, к 2024 году нас ждет существенный рост их числа на 23% до значения, превышающего докризисный уровень, - 11 019 человек, - рассказал управляющий партнер Knight Frank Russia Алексей Новиков.

По его словам, по количеству сверхсостоятельных лиц Россия уже обгоняет Швецию и Швейцарию. Вместе с тем, лидером по росту благосостояния в ближайшие пять лет должна стать Азия, где число ультрахайнетов может увеличиться на 44%.