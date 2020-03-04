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04.03.2020 22:35
Рубрика: Спорт

Команды на вылет

Наши клубы потерпели поражения в первых матчах плей-офф Лиги чемпионов Европы
Российская газета - Столичный выпуск № 48(8102)
Все три российских клуба проиграли своим зарубежным соперникам в первых, домашних матчах плей-офф мужской и женской Лиги чемпионов. Турнир с выбыванием начался с четвертьфинальной стадии.
Столичное "Динамо" без шансов проиграло "Вакифбанку". Фото: cev.eu Столичное "Динамо" без шансов проиграло "Вакифбанку". Фото: cev.eu
Столичное "Динамо" без шансов проиграло "Вакифбанку". Фото: cev.eu

Правда, наши мужские команды уступили в более чем достойной борьбе. Действующий чемпион России кемеровский "Кузбасс" принимал польский "Кендзежин-Козле" и был вынужден признать поражение только по итогам пятого сета - 2:3 (25:22, 24:26, 25:17, 26:28, 14:16). Лучшим бомбардиром у хозяев стал диагональный нападающий сборной России Виктор Полетаев, который заработал 24 очка. Причем у кемеровчан более высокие показатели в ряде основных компонентов волейбола - на блоке, по эффективности нападения, позитивному приему. Поэтому исход предстоящего 11 марта на 14-тысячной "Арене Гливице" ответного матча, равно как и общий итог противостояния, предсказывать очень трудно. Команды равные, но все же, с учетом результата первой игры, небольшой перевес все-таки уже есть у "Кендзежин-Козле".

Фото: cev.eu
Волейбольный клуб "Зенит" победил немцев в 1/4 финала Кубка ЕКВ

В поражении новоуренгойского "Факела" от итальянской "Перуджи" со счетом 1:3 (23:25, 21:25, 25:22. 21:25) ничего огорчительного нет. Ведь в рядах соперника один из лучших игроков мира - кубинец с польским паспортом Вильфредо Леон, с которым наш "Зенит-Казань" несколько сезонов подряд был непобедим. И с Леоном (16 очков) приполярники неплохо справились, он сделал лишь один эйс, шесть его атак были результативно сблокированы. В целом "Перуджа" победила за счет ровного состава, в котором выделялись чемпионы Европы-2019 сербы Александр Атанасьевич (17 очков) и Марко Подрашчанин (14).

"Факел" в целом справился с одним из лучших волейболистов мира Леоном

На фоне интересных мужских матчей совершенно удручающе выглядит игра девушек столичного "Динамо". Не показав абсолютно ничего путного, команда с обилием волейболисток сборной России и кандидатов в национальную дружину получили при своих зрителях нокаутирующий разгром от турецкого "Вакифбанка" - 0:3 (13:25, 17:25, 17:25) всего-то лишь за 65 минут бесцветной игры.

Спорт Волейбол

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