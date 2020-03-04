Российские вузы вошли в новые рейтинги QS лучших университетов мира

Глобальное аналитическое агентство QS обнародовало результаты предметных рейтингов лучших университетов мира.

В топ-50 здесь попали 9 программ российских вузов. Пять программ от МГУ им. Ломоносова, и по одной программе от Санкт-Петербургского горного университета, Московской государственной консерватории им. Чайковского, МИСиС и Высшей школы экономики.

МГУ в этом году показал лучший результат за всю историю участия вуза в предметных рейтингах QS: 21 место по направлению "Естественные науки" и 47-е - в "Искусстве и гуманитарных науках". По отдельным предметам, например, "Лингвистика", "Физика и астрономия", "Современные языки", "Математика", "Управление гостиничным бизнесом Московский университет тоже попал в полусотню лучших.

"Все последние годы Московский университет традиционно получает хорошие оценки в международных рейтингах вузов. Заслуженно высокий балл получила работа естественно-научных школ и подразделений университета, упрочили свои международные позиции лингвисты, хорошие показатели у физиков и математиков, - цитирует пресс-служба МГУ ректора вуза, академика Виктора Садовничего. - Не осталась без внимания ведущих зарубежных экспертов работа вуза в области социальных наук и управления, инженерии и технологии".

Активно представлены в рейтинге и вузы-участники Проекта 5-100. Так, в сотню лучших университетов мира по различным направлениям входят ВШЭ ("Социальные науки и менеджмент"), Новосибирский госуниверситет МФТИ ("Естественные науки"). МФТИ, кстати, в этом году впервые попал в топ-100 отраслевых рейтингов QS.

Но самый крутой скачок - на 100 с лишним позиций в рейтинге по направлению "Искусство и гуманитарные науки" - сделал Уральский федеральный университет. Теперь он в топ-300. Вместе с ним - ТГУ ("Искусство и гуманитарные науки"), МФТИ, Университет ИТМО, МИСиС, ТПУ и МИФИ ("Инженерные науки и технологии"), а также Университет ИТМО ("Естественные науки").

Что касается отдельных предметов, то из вузов-участников Проекта 5-100 вот уже четвертый год свои позиции в топ-50 по специальности "Инженерное дело в горной промышленности и добыче полезных ископаемых" сохраняет МИСиС. Впервые в этой категории - Высшая школа экономики, по специальности "Политика и международные отношения"

- Результаты этого года - наверное, самое наглядное доказательство эффективности Проекта 5-100, - говорит региональный директор рейтингов QS Зоя Зайцева. - Образовательных программ, поднявшихся в рейтинге, в этом году примерно в четыре раза больше, чем тех, которые потеряли свои позиции. 26 программ, реализуемых в вузах Проекта 5-10 в этом году вошли в рейтинг впервые.

Комментарии

Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета:

- При поддержке РНФ и РФФИ в лабораториях нашего вуза проходят совместные с зарубежными учеными исследования. Наша топонимическая лаборатория закончила крупные проекты по изучению северно-русской лексики, а лаборатория археографических исследований - проект изучения русской культурно-религиозной идентичности. Мы запустили цифровой ресурс "Регистр населения Урала". В этом году в УрФУ открывается центр цифровых технологий сохранения историко-культурного наследия. Благодаря Проекту 5-100 растет авторитет наших научных школ в мире, которые привлекают все больше молодых исследователей в возрасте до 39 лет. Вуз вышел на мировой уровень. Этому способствует и выпуск магистров и аспирантов из стран дальнего зарубежья - только по ИТ-направлениям в этом году их в три раза больше.

Виталий Баган, проректор по научной работе и программам развития МФТИ:

- Московский физико-технический институт активно развивает новые направления и выходит за пределы традиционной для нас области. По физике мы входим в сотню лучших по версии QS и в топ-50 лучших вузов мира по версии рейтинга THE. Результаты нового рейтинга QS показывают: московский физтех активно растет и в смежных направлениях: естественные науки, математика, химия, науки о материалах. Кстати, по двумерным материалам мы готовим заявку на центр мирового уровня. Работаем вместе с нобелевскими лауреатами - нашими выпускниками Константином Новоселовым и Андреем Геймом. И мы крайне заинтересованы в том, чтобы ребята, которые к нам приходят, - лучшие абитуриенты - занимались ведущими исследованиями и разработками по самым актуальным и востребованным направлениям.

Алевтина Черникова, ректор НИТУ "МИСиС":

- Впервые став участником рейтинга QS в 2014 году, МИСиС за шесть лет значительно укрепил свои позиции, переместившись из группы 750+ на 451-е место. Сегодня мы - в восьми отраслевых и предметных рейтингах. По итогам 2019 года вуз подтвердил свои позиции в топ-50 по направлению "Инженерное дело в горной промышленности и добыче полезных ископаемых" и в группе 101+ по наукам о материалах. У МИСиС сегодня первое место среди российских вузов в области материаловедения.

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