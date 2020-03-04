Новости

Алкомаркет в Иркутске закрыли из-за шума 10:47
В Ульяновске уволилась директор школы, где ученик ранил педагога 10:42
Астраханский предприниматель заплатит 10 млн рублей за вред экологии 10:39
Антонио Бандерас присоединился к касту экранизации игры Uncharted 10:38
Житель Якутии осужден за ложное сообщение о бомбе в аэропорту 10:36
Боксер Ковалев встретится с Баррерой 25 апреля в Калифорнии 10:36
Кто должен платить штраф, если пассажир в автомобиле не пристегнулся 10:35
В Подмосковье сбежал пациент с подозрением на коронавирус 10:25
В Новосибирске коллекторов оштрафовали за оскорбительные листовки 10:19
Российские продажи нового Skoda Rapid в России отложили 10:17
В Москве началась подготовка к открытию фонтанного комплекса "Годы войны" 10:11
На Урале адептов "Орды" осудили за доведение до сумасшествия 10:10
В Волгограде при получении взятки задержали инспектора ФСИН 09:59
Главного свидетеля по делу Хорошавина приговорили к условному сроку 09:51
Рейс Новосибирск - Москва вернулся в Толмачево из-за неисправности 09:49
Российский фильм "Спутник" вошел в программу фестиваля Роберта де Ниро 09:48
Новый ПТРК попал на видео на востоке Украины 09:47
В Адлере загорелся Центральный рынок 09:46
На сайте мэра Москвы открылся раздел с оперативными данными о коронавирусе 09:41
Автомобили в России будут предупреждать о нарушениях ПДД 09:40
Белорусские ученые разрабатывают биочип для диагностики онкозаболеваний 09:34
Google отменила конференцию разработчиков Google I/O из-за коронавируса 09:24
Самолет Челябинск - Москва сел в Казани из-за приступа у пассажира 09:15
Как антибиотики могут привести к потере слуха 09:10
Толстый кот Виктор полетит на выставку в салоне самолета 09:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
04.03.2020 09:48
Рубрика: Культура

Российский фильм "Спутник" вошел в программу фестиваля Роберта де Ниро

Текст: Сусанна Альперина

Объявлено официально, что фантастический триллер "Спутник" - дебют в полнометражном кино режиссера Егора Абраменко - примет участие в международном кинофестивале "Трайбека" (Tribeca Film Festival), который пройдет в Нью-Йорке с 15 по 26 апреля. Фильм отобран для программы "Midnight" - в ней представлены ключевые мировые новинки в жанрах sci-fi, экшн и хоррор.

Фото: www.kinopoisk.ru
Фильмы в цифрах: Российское кино сокращает свои убытки

Картину производства кинокомпаний "Водород", Art Pictures Studio и Hype Film представят в США продюсеры Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Федор Бондарчук, Илья Стюарт. И, разумеется, сам режиссер. "Спутник" - единственный полнометражный игровой фильм российского производства, отобранный жюри фестиваля для участия в этом году. Наши ленты на фестивале, который в своей время организовал Роберт де Ниро, - нечастые гости. В рамках TFF показы картины пройдут в Нью-Йорке 18, 19 и 24 апреля.

Время действия картины - СССР, 1983 год. На Землю возвращается космический аппарат, но от людей скрывают, что из двух космонавтов жив только один. Что произошло на борту остается загадкой, но факты указывают на то, что космонавт столкнулся в полете с новой формой жизни… Нейрофизиолог Татьяна Климова пытается докопаться до правды и спасти героя, ставшего для нее небезразличным.

Кстати

На последнем кинорынке EFM, прошедшем в конце февраля в Берлине, по результатам первого скрининга фильма "Спутник" мировые дистрибьюторы отметили его высокий международный потенциал. Уже получены первые предложения, которые сейчас детально обсуждаются с партнерами. В данный момент ведутся переговоры по продаже прав на фильм на территории Франции, Германии, Испании, Китая, Латинской Америки, Южной Кореи, Японии и других. Отдельно стоит отметить большой интерес к проекту со стороны партнеров из Северной Америки - с одним из дистрибьюторов сейчас обсуждается выпуск картины в прокат на территориях США и Канады уже осенью этого года.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Автомобили в России будут предупреждать о нарушениях ПДД
В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах
Названа наименее подверженная заражению COVID-19 категория людей
Германия передаст России данные о советских военнопленных
Байден одержал победу на праймериз в восьми штатах, Сандерс в трех
Егор Кончаловский - о своем новом фильме "На Луне"
У главных экспонатов исторического музея будут тактильные копии