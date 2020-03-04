Российский фильм "Спутник" вошел в программу фестиваля Роберта де Ниро

Объявлено официально, что фантастический триллер "Спутник" - дебют в полнометражном кино режиссера Егора Абраменко - примет участие в международном кинофестивале "Трайбека" (Tribeca Film Festival), который пройдет в Нью-Йорке с 15 по 26 апреля. Фильм отобран для программы "Midnight" - в ней представлены ключевые мировые новинки в жанрах sci-fi, экшн и хоррор.

Картину производства кинокомпаний "Водород", Art Pictures Studio и Hype Film представят в США продюсеры Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Федор Бондарчук, Илья Стюарт. И, разумеется, сам режиссер. "Спутник" - единственный полнометражный игровой фильм российского производства, отобранный жюри фестиваля для участия в этом году. Наши ленты на фестивале, который в своей время организовал Роберт де Ниро, - нечастые гости. В рамках TFF показы картины пройдут в Нью-Йорке 18, 19 и 24 апреля.

Время действия картины - СССР, 1983 год. На Землю возвращается космический аппарат, но от людей скрывают, что из двух космонавтов жив только один. Что произошло на борту остается загадкой, но факты указывают на то, что космонавт столкнулся в полете с новой формой жизни… Нейрофизиолог Татьяна Климова пытается докопаться до правды и спасти героя, ставшего для нее небезразличным.

Кстати

На последнем кинорынке EFM, прошедшем в конце февраля в Берлине, по результатам первого скрининга фильма "Спутник" мировые дистрибьюторы отметили его высокий международный потенциал. Уже получены первые предложения, которые сейчас детально обсуждаются с партнерами. В данный момент ведутся переговоры по продаже прав на фильм на территории Франции, Германии, Испании, Китая, Латинской Америки, Южной Кореи, Японии и других. Отдельно стоит отметить большой интерес к проекту со стороны партнеров из Северной Америки - с одним из дистрибьюторов сейчас обсуждается выпуск картины в прокат на территориях США и Канады уже осенью этого года.