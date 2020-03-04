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Многим работникам неудобно каждый месяц ходить в бухгалтерию за расчетным листом. Особенно если они работают удаленно, далеко от головного офиса своей организации. Поэтому люди интересуются, можно ли получать расчетные листы по электронной почте.

В Роструде поясняют, что Трудовой кодекс не регламентирует порядок выдачи расчетных листков. "В связи с чем полагаем, что если в трудовом договоре, коллективном договоре, локальном нормативном акте предусмотрен порядок извещения работника о составных частях заработной платы (расчетный листок) посредством электронной почты, то данный порядок, по нашему мнению, не нарушает положения статьи 136 ТК РФ", - ответили в Роструде на запрос "РГ".

Трудовой кодекс не регламентирует порядок выдачи расчетных листков работодателем

Иными словами, если работники хотят получать расчетки онлайн, сначала они должны убедить своего работодателя закрепить это в локальных трудовых документах. Однако при этом стоить помнить, что хакеры не дремлют. В открытом доступе постоянно оказываются даже базы данных крупных банков. Поэтому стоит не раз подумать, нужно ли запрашивать данные о доходах через электронную почту. Шанс, что с ними рано или поздно ознакомится кто-то посторонний, высок. Ведь можно просто элементарно забыть закрыть почту, перед тем как уйти на обед. А нужно ли, чтобы коллеги узнали размер вашего дохода?

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Сама форма расчетного листа утверждается работодателем, здесь нет какого-то единого шаблона. Главное - содержание: чтобы работник понимал, что ему за что начислено (фиксированный оклад, ежемесячная и квартальная премии, стимулирующие надбавки, гонорар). Или за что произведены удержания: как отмечают в Роструде, в статье 136 ТК говорится, что работодатель обязан извещать в письменной форме каждого работника не только о составных частях причитающейся ему зарплаты, но и о размерах различных производственных удержаний. Еще в расчетке могут быть прописаны суммы компенсаций за нарушение работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и иных выплат.

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