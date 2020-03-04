РЖД предоставит школьникам на лето скидки на билеты

Скидку в размере 50% на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно на летние школьные каникулы предоставит холдинг "Российские железные дороги", сообщили в компании.

Скидка предоставляется в период с 1 июня по 31 августа 2020 года при покупке билетов в плацкартные, общие и сидячие вагоны, а также в вагоны 2-го и 3-го классов моторвагонного подвижного состава поездов формирования "Федеральной пассажирской компании" (дочернего предприятия РЖД). Билеты по льготной цене продаются на поезда, курсирующие по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов), и на российскую часть маршрута на транзитные поезда.

Оформить билет со скидкой можно в билетных кассах, на официальном сайте РЖД или с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". Возраст ребенка определяется на день начала поездки. При посадке в поезд потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность. Дети в возрасте до 14 лет могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.

Скидки для детей на летние каникулы предоставляются пятый год подряд для популяризации внутреннего туризма, пояснили в РЖД. "Это возможность для ребят, в том числе и из социально незащищенных семей, отдохнуть летом и увидеть новые места", - приводит слова председателя правления РЖД Олег Белозерова пресс-служба компании.

За четыре года действия скидки по специальному тарифу РЖД перевезли десять миллионов школьников.

При покупке билетов для детей в возрасте от 5 до 10 лет круглогодично предоставляется скидка в размере 65%, а детям в возрасте до 5 лет оформляется бесплатный билет, уточнили в компании.