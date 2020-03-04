Новости

Под Курском мужчина обустроил свой участок, разобрав дом соседа 19:37
Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины 19:35
РФС до конца марта продлит контракт с Черчесовым 19:28
Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг выбыл из предвыборной гонки 19:23
Toyota RAV4 появился в каршеринге "Яндекс. Драйв" 19:20
В Москве госпитализирована звезда "Девчат" Инна Макарова 19:09
Список сверхбогатых превысил полмиллиона человек 19:00
Жителя Екатеринбурга задержали после угрозы взорвать газ в жилом доме 18:59
РЖД предоставит школьникам на лето скидки на билеты 18:57
В Краснодаре пластического хирурга взяли под домашний арест 18:53
Комитет ГД поддержал запрет на ограничение прав россиян под санкциями 18:34
Финомбудсмен вернул заемщикам МФО 90% обращений 18:31
В Новороссийске женщина умерла в маршрутке от сердечного приступа 18:23
Офисная недвижимость стала самым популярным сегментом для инвестиций 18:22
Россия вошла в топ-5 мирового рейтинга по числу миллиардеров 18:07
В пяти городах Крыма введут дифференцированные тарифы на воду 18:07
Aiways U6ion: новый кроссовер от топ-менеджеров Volvo и дизайнера Ferrari 18:05
Сбербанк составил модель распространения коронавируса в России 18:04
Мулан осталась без возлюбленного из-за движения #MeToo 17:41
"Яндекс.Маркет" назвал самые популярные смартфоны в начале 2020 года 17:40
Водитель оказался заблокирован в машине при ДТП под Красногорском 17:36
Асад заявил об общих интересах Сирии и Турции 17:35
Воспитатель детсада, где дети отравились крысиным ядом, уволена 17:33
В Ставрополе 3 тысячи человек эвакуировали из "заминированного" вуза 17:33
В Болгарии призывной возраст повысят до 40 лет 17:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
04.03.2020 18:57
Рубрика: Экономика

РЖД предоставит школьникам на лето скидки на билеты

Текст: Евгений Гайва

Скидку в размере 50% на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно на летние школьные каникулы предоставит холдинг "Российские железные дороги", сообщили в компании.

Скидка предоставляется в период с 1 июня по 31 августа 2020 года при покупке билетов в плацкартные, общие и сидячие вагоны, а также в вагоны 2-го и 3-го классов моторвагонного подвижного состава поездов формирования "Федеральной пассажирской компании" (дочернего предприятия РЖД). Билеты по льготной цене продаются на поезда, курсирующие по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов), и на российскую часть маршрута на транзитные поезда.

Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС
С конца апреля в Крым запустят новые железнодорожные маршруты

Оформить билет со скидкой можно в билетных кассах, на официальном сайте РЖД или с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". Возраст ребенка определяется на день начала поездки. При посадке в поезд потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность. Дети в возрасте до 14 лет могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.

Скидки для детей на летние каникулы предоставляются пятый год подряд для популяризации внутреннего туризма, пояснили в РЖД. "Это возможность для ребят, в том числе и из социально незащищенных семей, отдохнуть летом и увидеть новые места", - приводит слова председателя правления РЖД Олег Белозерова пресс-служба компании.

За четыре года действия скидки по специальному тарифу РЖД перевезли десять миллионов школьников.

При покупке билетов для детей в возрасте от 5 до 10 лет круглогодично предоставляется скидка в размере 65%, а детям в возрасте до 5 лет оформляется бесплатный билет, уточнили в компании.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"

Главное сегодня

Путин поручил информировать граждан по ситуации с коронавирусом
Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины
Песков назвал безосновательными опасения по поправке о государствообразующем народе
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Сбербанка
Новейшие огнеметные системы "Тосочка" примут участие в параде Победы
Финансы
Финансы
Как вернуть навязанную банком страховку
Недвижимость
Недвижимость
Россиянам могут упростить получение субсидий по ЖКХ