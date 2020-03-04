Самые низкие цены на смартфоны пришлись на февраль

Самые низкие цены на смартфоны приходятся на начало февраля. Об этом рассказала руководитель сотрудничающего с Роскачеством Price.ru (холдинг S8 Capital) Елена Суховей.

По ее словам, к примеру, в нынешнем феврале стоимость Samsung Galaxy S10 снизилась на 7%. Средняя цена этого телефона составила 57 565 рублей. Galaxy S10+ подешевел на 13% (до 67 826 руб.).

Снизилась в феврале и стоимость iPhone 11 Pro Max 64GB на 6%. Он в среднем стал стоить 91 072 рубля.

Но не только дорогие гаджеты, но и бюджетные модели теряют в цене к концу зимы. Так, Honor -10i 128GB потеряла 14% стоимости (цена модели упала до 13 707 руб.), а модель 8A показала снижение на 12% (до 7 893 рублей). При этом, как отмечает эксперт, в декабре, накануне Нового года, цены на мобильные телефоны традиционно взлетают на 4-5 процентов.

Елена Суховей также отмечает, что накануне выхода нового флагмана, значительно снижаются цены на предыдущий.

Так, Samsung S10 в прошлом году на старте продаж стоил 62 000 рублей, а теперь, перед выходом S20, цена на S10 упала до 44 600 рублей. Цена же на S20 по предзаказу составляет почти 70 000 рублей.