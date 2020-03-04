Шарапова пообещала, что не вернется в теннис

"Нет, я обещаю всем", - сказала Шарапова в ответ на вопрос о возможном возвращении на корт. Становиться тренером она тоже не собирается. Спортсменка задумывается о создании семьи и не представляет, как совмещать материнство с многочасовыми тренировками, несмотря на пример мировых теннисных звезд, таких, как Серена Уильямс и Ким Клейстерс, возобновивших карьеру после рождения детей. "Это совсем не те обстоятельства, в которых я бы хотела родить ребенка", - подчеркнула Шарапова и добавила, что хочет дать своим детям ощущение мира, спокойствия и дома.

38-летняя американка Серена Уильямс стремится выиграть 24-й, рекордный титул на турнирах Большого шлема, воспитывая при этом двухлетнюю дочь Олимпию. "Если кто-то и может бить рекорды, то это она, и я не сомневаюсь, что она на это способна", - заявила Шарапова о своей бывшей принципиальной сопернице.

У самой россиянки остается плотный рабочий график даже после ухода из спорта. Она хочет изучать архитектуру и продолжать выпуск своих конфет. "Есть много аспектов повседневной жизни и бизнеса, которыми я хотела бы заняться", - пояснила Шарапова. Теннисистка призналась, что ее бойфренд, английский бизнесмен Александр Гилкс, зовет ее "ураганом Мария" за привычку врываться в его жизнь и внезапно исчезать. "Он очень рад, что теперь сможет проводить со мной больше времени", - отметила Шарапова.