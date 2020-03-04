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04.03.2020 15:46
Рубрика: Спорт

Шарапова пообещала, что не вернется в теннис

Текст: Екатерина Бодякина
Бывшая первая ракетка мира и победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде Мария Шарапова заявила в интервью газете The New York Times, что не планирует в будущем возвращаться в большой спорт. Ранее 32-летняя теннисистка объявила о завершении карьеры из-за хронической травмы плеча.

"Нет, я обещаю всем", - сказала Шарапова в ответ на вопрос о возможном возвращении на корт. Становиться тренером она тоже не собирается. Спортсменка задумывается о создании семьи и не представляет, как совмещать материнство с многочасовыми тренировками, несмотря на пример мировых теннисных звезд, таких, как Серена Уильямс и Ким Клейстерс, возобновивших карьеру после рождения детей. "Это совсем не те обстоятельства, в которых я бы хотела родить ребенка", - подчеркнула Шарапова и добавила, что хочет дать своим детям ощущение мира, спокойствия и дома.

Фото: AP Photo/Matt Slocum
Стало известно, сколько Мария Шарапова заработала за свою карьеру

38-летняя американка Серена Уильямс стремится выиграть 24-й, рекордный титул на турнирах Большого шлема, воспитывая при этом двухлетнюю дочь Олимпию. "Если кто-то и может бить рекорды, то это она, и я не сомневаюсь, что она на это способна", - заявила Шарапова о своей бывшей принципиальной сопернице.

У самой россиянки остается плотный рабочий график даже после ухода из спорта. Она хочет изучать архитектуру и продолжать выпуск своих конфет. "Есть много аспектов повседневной жизни и бизнеса, которыми я хотела бы заняться", - пояснила Шарапова. Теннисистка призналась, что ее бойфренд, английский бизнесмен Александр Гилкс, зовет ее "ураганом Мария" за привычку врываться в его жизнь и внезапно исчезать. "Он очень рад, что теперь сможет проводить со мной больше времени", - отметила Шарапова.

Спорт Теннис Игроки Мария Шарапова

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