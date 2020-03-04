Шарапова примет участие в выставочном турнире в США

Россиянка Мария Шарапова вернется на корт ближайшим летом. Она проведет два матча в американской профессиональной лиге World Team Tennis (WTT), сообщает пресс-служба турнира. Встречи состоятся 28 и 29 июля.

Вместе с Шараповой в команду войдут Моника Пуиг, Райан Харрисон, Коко Вандевей и Марди Фиш. Мария уже выступала на матче звезд лиги. Она была капитаном команды в составе той же команды, в которой сыграет и в новом розыгрыше соревнования.

Шарапова объявила о завершении карьеры в конце февраля. В своем письме, в котором она объяснила это непростое решение, россиянка отметила, что ей будет не хватать тенниса.

- Я отдала жизнь теннису, но он дал жизнь мне. Мне будет не хватать рукопожатий после побед и поражений, спортсменов, которые выводили меня на пик, знают они об этом или нет. Чем бы мне ни пришлось заниматься дальше, все равно буду давить, карабкаться, расти, - сказала Мария.