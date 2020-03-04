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04.03.2020 19:18
Рубрика: Общество

Общение без пароля

Распознавание лиц запустила популярная соцсеть
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 48(8102)
"Одноклассники" стали первой соцсетью, которая запустила восстановление доступа к аккаунту с помощью системы распознавания лиц. Пользователям больше не придется заполнять заявку в службе поддержки или общаться с оператором.
Фото: Виктор Васенин
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После нескольких неудачных попыток ввода пароля "Одноклассники" предложат восстановить доступ по электронной почте или через СМС. Если эти способы недоступны, а в профиле есть подходящие для идентификации фотографии, система предложит восстановить доступ по ним самостоятельно. "Новый сервис позволит всем, кто потерял доступ к своему аккаунту в соцсети, восстановить его быстро, автоматически и без заполнения заявки в службу поддержки, - рассказали "РГ" в пресс-службе соцсети. - Пользователи часто забывают пароли и не могут войти на свою страничку. В итоге они дублируют профили и теряют доступ к личной информации. "Одноклассники" предлагают облегчить процедуру восстановления доступа без необходимости фотографирования экрана и заполнения заявок".

Пока сервис доступен только для Android-приложения соцсети, в версии для iOS функция появится в течение нескольких месяцев. Mail.ru Group уже не первый год развивает технологии компьютерного зрения, и сейчас алгоритмы позволяют верифицировать пользователей с высокой точностью, рассказывает руководитель hi-tech.mail.ru Дмитрий Рябинин. При этом безопасность не страдает, потому что фотографии никуда не публикуются. Такое решение мало где есть в мире среди крупных сервисов, поэтому в определенном роде соцсеть выступила технологическим новатором. По данным предварительного тестирования, более 60% пользователей предпочли новый способ верификации по фото традиционному обращению в службу поддержки.

Все, кто потерял доступ к аккаунту, смогут восстановить его без помощи службы поддержки

"Кроме лица еще в обязательном порядке анализируется рука, сложенная на камеру "козой", а как быть, условно говоря, старому слесарю, у которого нет пальца, откушенного станком? Придется все равно обращаться в поддержку, то есть инклюзивность не учтена", - отмечает руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц.

Тем временем

Новая социальная сеть "Яндекса" - "Аура", запущенная в бета-тестирование в марте 2019 года, стала самостоятельным сервисом с собственным доменом и отдельным приложением, рассказали "РГ" в пресс-службе "Яндекса": "Мы заинтересованы в самостоятельном развитии "Ауры".

Фото: iStock
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Обычно удачные пользовательские интернет-сервисы становятся сразу заметны: мы видим репосты из них в лентах соцсетей, обмениваемся впечатлениями со знакомыми, указывает ИТ-эксперт Александр Баулин. В случае с "Аурой" первый интерес быстро спал и в последнее время его не было заметно.

С момента начала тестирования в 2019 году "Аура" развивалась внутри мобильного приложения "Яндекса". Теперь сервис доступен на отдельном сайте и в виде одноименного приложения для Android. iOS-версия еще разрабатывается.

Основной принцип работы соцсети не изменился: сервис автоматически формирует ленту и подбирает друзей по интересам или на основе геолокации. Отмечать понравившиеся публикации можно примерно так же, как в популярном сервисе знакомств: свайп вправо или влево - публикация нравится или нет. Главным нововведением "Ауры" стали премиум-аккаунты, которые открывают доступ ко всем функциям и убирают рекламу. Также в приложении сохранился "умный" сервис для знакомств Smart Matching и появилась новая функция - автоматическое сообщество для группового общения.

Общество СМИ и соцсети Компании Информационные технологии Яндекс Компании Информационные технологии Одноклассники

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