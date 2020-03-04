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04.03.2020 20:11
Рубрика: Спорт

"Витязь" упирается

СКА с трудом обыграл подмосковную команду во втором матче плей-офф КХЛ
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 48(8102)
В плей-офф Континентальной хоккейной лиги прошли очередные игры 1/8 финала. Результаты вторых матчей в сериях "Динамо" - "Спартак", ЦСКА - "Торпедо", "Ак Барс" - "Нефтехимик", "Автомобилист" - "Сибирь" стали известны уже после подписания этого номера "РГ" в печать.
В серии СКА - "Витязь" счет 2-0 в пользу питерского клуба. Фото: Петр Ковалев/ТАСС В серии СКА - "Витязь" счет 2-0 в пользу питерского клуба. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
В серии СКА - "Витязь" счет 2-0 в пользу питерского клуба. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

А накануне вторые матчи состоялись в четырех других противостояниях. В паре с самой громкой вывеской на Востоке "Салават Юлаев" в гостях одолел омский "Авангард" - 3:2 и сравнял счет в серии - 1:1. Напомним, в первой игре омичи одержали победу - 5:2 и вчера были близки к тому, чтобы повторить успех. За шесть секунд до конца основного времени хозяева вели со счетом 2:1, но в финальном штурме форвард "Салавата" Сакари Маннинен умудрился перевести игру в овертайм, а там на 68-й минуте матча победу уфимцам принес точный бросок Дмитрия Кугрышева.

Фото: РИА Новости
"Барыс" проиграл "Металлургу" во втором матче плей-офф КХЛ

Равенство установилось и в другой восточной серии, где казахстанский "Барыс" бодается с магнитогорским "Металлургом". Первая игра в Нур-Султане закончилась полным фиаско для гостей - 0:4, но во втором матче "Магнитка" показала, что списывать со счетов ее еще рановато, добыв не менее эффектную победу - 3:0.

А вот в западных парах все куда однозначнее. Особенно если речь идет о противостоянии финского "Йокерита" и ярославского "Локомотива". После двух матчей в Хельсинки "джокеры" обыгрывают соперника "в одну калитку": 6:0 и 5:1.

Уступая в матче против СКА со счетом 1:4, подмосковный "Витязь" едва не совершил камбэк

В серии СКА - "Витязь" счет тоже 2:0, но здесь все же присутствует намек на интригу. В первой игре армейские питерцы были на голову сильнее - 6:1, а вот во втором матче подопечным Алексея Кудашова пришлось повозиться. Первый период "Витязь" и вовсе выиграл - 1:0, а потом, пропустив четыре шайбы подряд, едва не отыгрался. Итоговый счет - 4:3 в пользу СКА, но дальше фавориту легко явно не будет.

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