Смертность от COVID-19 превысила показатели сезонного гриппа

Показатель смертности от сезонного гриппа в три раза меньше, чем от коронавируса COVID-19. Такой вывод сделал гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

"По всему миру скончались порядка 3,4% от всех зафиксированных случаев COVID-19. Для сравнения: сезонный грипп обычно убивает гораздо меньше, чем 1%, зараженных", - цитирует Гебрейесуса официальный Twitter организации.

Впрочем, по его словам, коронавирус распространяется менее эффективно, чем грипп. Но у людей пока нет иммунитета к новому заболеванию, поэтому последствия оказываются тяжелее.

Известно, что на данный момент число зараженных коронавирусом в мире превысило 92 тысячи человек. Скончались свыше 3,1 тысячи. Почти 3 тысячи из этого числа - в Китае.