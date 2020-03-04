"Спартак" выбил ЦСКА из Кубка России

В среду прошли два из четырех матчей 1/4 финала Кубка России. Центральная встреча состоялась в Москве, где за выход в полуфинал сражались "Спартак" и ЦСКА. Основное время матча завершилось ничьей - 2:2, а в дополнительное гол Джордана Ларссона принес победу "красно-белым" - 3:2.

Понятное, что любая встреча "Спартака" и ЦСКА - событие для нашего футбола исключительное. Но когда соперников сводит турнирная сетка Кубка России - это "блюдо" хоть и традиционное, но под своим, особым "соусом". В премьер-лиге исход конкретного дерби с точки зрения долгосрочной перспективы не имеет такого значения, как в кубковом матче. Здесь возможности реабилитироваться не предусмотрено: проиграл - вылетаешь из турнира.

В рамках Кубка страны "Дерби всея Руси" случалось четыре раза. И лишь однажды "Спартаку" удалось взять верх: в 1994 году "красно-белые" одолели армейцев по пенальти - 4:2 (2:2 в основное время). После этого побеждал только ЦСКА. В 2000-м "красно-синие" выбили злейшего соперника на стадии 1/2 финала - 1:3, а в 2006-м армейцы разгромили "Спартак" непосредственно в финале - 3:0. Но самая запоминающаяся встреча этих команд в Кубке состоялась в 2011 году. "Красно-белые" уступали, потом вели с преимуществом два мяча, но вожделенную победу все равно не удержали. Основное время матча закончилось со счетом 3:3, а в серии пенальти удачливей оказался ЦСКА.

Более подходящего момента для реванша за те поражения "Спартаку" и представиться не могло. Все-таки после провальной осенней части чемпионата попасть в еврокубковую зону (занять место не ниже пятого) "красно-белым" будет крайне непросто. А вот путь в Европу через завоевание Кубка России выглядел куда более коротким. Но для начала нужно было обыграть ЦСКА. Так что никто не удивился, когда владелец "Спартака" Леонид Федун заранее объявил о полностью распроданных билетах. Мол, "ждем 45 тысяч, а может, даже 46 тысяч болельщиков на нашем стадионе".

В итоге, если до аншлага и не хватило, то совсем чуть-чуть. Уже за час с лишним на верхней части "сиреневой" ветки метро в вагонах было не протолкнуться. Не смутили болельщиков ни будний день матча, ни эхо коронавируса. Гвоздем предматчевой "программы" стало огромное полотно, появившееся в доли секунд на фанатской трибуне "красно-белых" с изображением кубка, закутанного в спартаковский шарф, и легендарного Дона Корлеоне с культовой фразой "предложение, от которого невозможно отказаться", видимо намекавшей на лишнюю возможность досадить принципиальному сопернику.

Начинать кубковое дерби главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско доверил абсолютно тому же составу, что в субботу вышел с первых минут победного матча против "Динамо" (2:0). А вот у армейцев по сравнению с ничейным матчем с "Уралом" (1:1) произошло несколько изменений, а главное, на бровке появился рулевой команды Виктор Гончаренко, отбывающий дисквалификацию в премьер-лиге. Впрочем, даже под его строгим взглядом ЦСКА, по сути, провалил старт игры. Уже первая атака "красно-белых" закончилась взятием ворот: Зелимхан Бакаев протащил мяч из центра и хлестко пробил с отскоком под рукой Игоря Акинфеева - 1:0. Прошло 10 минут и спартаковцы, вышедшие на поле с каким-то запредельным настроем, забили еще. Александр Соболев поборолся за подбор и отпасовал Эсекеилю Понсе, который хладнокровно пробил мимо армейского вратаря - 2:0.

Не всякая команда смогла бы прийти в себя после такого нокдауна. ЦСКА смог. Уже на 17-й минуте оставшийся неприкрытым в чужой штрафной Олег Дивеев один мяч отыграл. Но в этот вечер ошибалась оборона обеих команд. Армейцы несколько раз проваливались на своей половине поля, и только расточительность "красно-белых" не позволила им увеличить отрыв в счете. А перед самым перерывом ЦСКА сравнял счет. Схема из трех центральных защитников не уберегла хозяев от пустоты перед собственной штрафной, откуда пальнул Ильзат Ахметов - 2:2.

Незадолго до этого головами в центре поля столкнулись Бакаев и Дивеев. Для спартаковца этот эпизод оказался критичным: на второй тайм вместо него вышел голландец Гус Тиль. Без Зелимхана "красно-белые" заметно потеряли в скорости. Правда, и ЦСКА не спешил форсировать события. Тем не менее, моменты возникали у обоих соперников. На 55-й минуте Самуэль Жиго в последний момент помешал пробить из убойной позиции Ахметову, а через пару минут уже спартаковец Зобнин оказался прямо перед армейскими воротами, но не успел распорядиться мячом.

К середине второго тайма страсти чуть поулеглись. Содержательная пауза плавно перетекла в фактическую: фанаты ЦСКА устроили пиротехническое шоу, в результате которого дымом заволокло половину поля, и судья встречи Сергей Иванов остановил игру на несколько минут.

В концовке основных 90 минут соперники снова ожили. Армейцы отметились красивым ударом головой вышедшего на замену Алана Дзагоева, а "Спартак" ответил красивым ударом. Но, чтобы выявить сильнейшего, не прибегая к помощи дополнительного времени, этого оказалось недостаточно.

Первую 15-минутку команды начали осторожно. Напряжение при этом никуда не делось, скорее, наоборот. Футболисты не стеснялись действовать жестко, и это только накаляло обстановку. Так, Вадим Карпов отмахнулся от Понсе и получил желтую карточку. А через несколько минут в единоборстве тех же игроков отмашка была зафиксирована уже у аргентинца. Предъявленный "горчичник" стал для спартаковца вторым, поэтому ему пришлось оставить "Спартак" в меньшинстве. Ну а завершился эпизод желтой карточкой еще и запасному голкиперу хозяев Артему Реброву, которому, к слову, в этот день исполнилось 36 лет.

Впрочем, все эти неприятности только придали "Спартаку" сил. В самом дебюте второго дополнительного тайма Джордан Ларссон, заменивший Соболева еще в основное время, умчался от поскользнувшегося Дивеева, и мощно пробил в дальний от Акинфеева угол - 3:2. В оставшиеся минуты ЦСКА попытался устроить финальный штурм, но хозяева устояли.

В полуфинале Кубка России "Спартак" встретится с "Зенитом", который обыграл в гостях "Ахмат" - 2:1.