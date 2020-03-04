Список сверхбогатых превысил полмиллиона человек

К сверхбогатой мировой элите присоединились еще 31 000 человек - речь идет о тех, чей доход превышает 30 миллионов долларов. Таким образом, несмотря на замедление глобального роста экономики, список богачей перевалил за полмиллиона.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на доклад The Wealth Report 2020, подготовленный крупной консалтинговой компанией. По ее данным, число лиц с очень крупным капиталом составляет уже 513 244 человек - это больше, чем, например, население Исландии или Мальты. Ожидается, что к 2024 году их число вырастет еще на 27 процентов - до 650 000 человек. Как отмечает издание, огромные состояния делаются в таких странах, как Индия, Египет, Вьетнам, Китай и Индонезия - именно за их счет идет прирост. А там, в свою очередь, растет население.

При этом половина таких "капиталистов" являются гражданами США. Также в настоящее время в мире насчитывается 50 миллионов долларовых миллионеров, а еще в прошлом году их было 46,9 миллиона.