Суперкомпьютер показал "создателей" Млечного Пути

Астрономы из Технологического университета Суинберна (Австралия) и Калифорнийского технологического университета (США) изучили звездные скопления в нашей галактике и смоделировали эволюцию Млечного Пути.

Краткий отчет об исследовании опубликован на сайте университета Суинберна. Астрономы поставили перед собой задачу понять, как была "спроектирована" и "построена" наша галактика.

Для этого команда во главе с профессором Дунканом Форбсом использовала данные исследований звездных скоплений, что позволило проследить эволюцию Млечного Пути.

Ученым удалось идентифицировать те звездные скопления, которые были образованы в пределах нашей галактики на ранней стадии ее формирования. Это позволило отделить их от тех скоплений, которые появились позже - в результате поглощения Млечным Путем небольших галактик-спутников.

Большинство приобретенных звездных скоплений принадлежали всего лишь пяти галактикам-спутникам. Последние уже давно не существуют, однако их компактные звездные скопления сохранились и живут миллиарды лет.

Команда проанализировала движение, возраст и химический состав звездных скоплений. На основании полученных данных профессор Форбс сделал вывод, что некоторые из поглощенных галактик-спутников обладали яркими ядрами в своих центрах. Они содержали большой объем газа - материала, необходимого для образования новых звезд.

Компьютерное моделирование было выполнено астрономами из Калифорнийского технологического института при помощи суперкомпьютера. Оно показало, как именно как могла образоваться наша галактика. Суперкомпьютер помог создать модель эволюции с самого раннего момента образования Млечного Пути.

"Когда вы смотрите в ночное небо, то можете видеть некоторые звезды и звездные скопления, которые сформировались за пределами нашей галактики, - говорит профессор Форбс. - Это чужеродные объекты, но они стали частью Млечного Пути - такого, каким мы его знаем".

Ученый отмечает, что у нашей галактики, вероятно, было очень бурное прошлое. Но это почти не повредило звездным скоплениям. До наших дней они дошли практически неповрежденными.