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04.03.2020 06:41
Рубрика: В мире

Трамп выиграл первичные выборы республиканцев в ряде штатов США

Фото: AP Photo/Evan Vucci Фото: AP Photo/Evan Vucci
Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп одержал победу на прошедших во вторник первичных выборах в штатах Техас и Колорадо. Об этом сообщило агентство Associated Press, отмечая, что хозяин Белого дома также выиграл в штатах Алабама, Арканзас, Вермонт, Массачусетс, Оклахома, Северная Каролина и Теннесси.

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
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Третьего марта в Соединенных Штатах проходил так называемый супервторник. В этот день первичные выборы ("праймериз") проводились в 14 штатах и в Американском Самоа - заморской территории США. На них выбирались делегаты, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты на выборах, пишет ТАСС.

Отмечается, что в ситуации с республиканцами нет никакой интриги - реальных соперников у действующего президента нет. Для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на съезде, который состоится в августе в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), необходимы голоса 1276 из 2441 участника, делегированного по итогам собраний активистов и первичных выборов.

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