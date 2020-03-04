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Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Трудная Победа

Учитель из Сербии: Школьники знают о войне по публикациям блогеров, распространяющим ложь
Текст: Елена Кухтенкова
"21 октября 1941 года фашисты ворвались в гимназию в городе Крануеваце, построили ребят по классам вместе с учителями и расстреляли на месте", - пишет в своем эссе "Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского языка" на XX Международный Пушкинский конкурс "РГ" русист из Сербии Елица Иванович. Всего в этот октябрьский день в городе было расстреляно 7 тысяч человек.
Празднование Дня Победы в Белграде. Фото: Оксана Тоскич/ТАСС Празднование Дня Победы в Белграде. Фото: Оксана Тоскич/ТАСС
Празднование Дня Победы в Белграде. Фото: Оксана Тоскич/ТАСС

Иванович преподает русский язык в разных сербских школах уже 44 года. А сейчас работает в кружке при Экономическо-торговой школе в городе Вране. За это время педагогу много раз приходилось воевать за положение русского языка, за возможность учить детей "трудному русскому".

Учитель рассказывает, что с особым вниманием относится к теме Победы во Второй мировой войне. Элица разбирает с учениками не только произведения, посвященные войне ("Жди меня", "Хотят ли русские войны", "Катюша"). С особым вниманием она относится и воспоминаниям сербов-участников Второй мировой.
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Елица Иванович надеется, что благодаря тому, что многое на уроках они читали из подлинных источников, ее ученики увидят, что каждый день мира оплачен гибелью двадцати семи миллионов советских людей.

Педагог с обидой подчеркивает, что многие блогеры в соцсетях пытаются исковеркать факты, подтверждающие, что именно русский народ своей Победой освободил мир от страшного врага-разрушителя.

"Нередко нынешние сербские школьники верят в подлинность написанного в интернете", - с сожалением заключает русист. Но преподаватель делает все, чтобы развеять ложь о войне.

Общество Образование

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