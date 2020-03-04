Учитель из Сербии: Школьники знают о войне по публикациям блогеров, распространяющим ложь

"21 октября 1941 года фашисты ворвались в гимназию в городе Крануеваце, построили ребят по классам вместе с учителями и расстреляли на месте", - пишет в своем эссе "Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского языка" на XX Международный Пушкинский конкурс "РГ" русист из Сербии Елица Иванович. Всего в этот октябрьский день в городе было расстреляно 7 тысяч человек.

Иванович преподает русский язык в разных сербских школах уже 44 года. А сейчас работает в кружке при Экономическо-торговой школе в городе Вране. За это время педагогу много раз приходилось воевать за положение русского языка, за возможность учить детей "трудному русскому".

Учитель рассказывает, что с особым вниманием относится к теме Победы во Второй мировой войне. Элица разбирает с учениками не только произведения, посвященные войне ("Жди меня", "Хотят ли русские войны", "Катюша"). С особым вниманием она относится и воспоминаниям сербов-участников Второй мировой.

Елица Иванович надеется, что благодаря тому, что многое на уроках они читали из подлинных источников, ее ученики увидят, что каждый день мира оплачен гибелью двадцати семи миллионов советских людей.

Педагог с обидой подчеркивает, что многие блогеры в соцсетях пытаются исковеркать факты, подтверждающие, что именно русский народ своей Победой освободил мир от страшного врага-разрушителя.

"Нередко нынешние сербские школьники верят в подлинность написанного в интернете", - с сожалением заключает русист. Но преподаватель делает все, чтобы развеять ложь о войне.