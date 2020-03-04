Зима в этом году отметилась историей, когда внезапно вспыхнувшая эпидемия коронавируса нового типа превратила город Ухань в центр всеобщего внимания. Именно здесь возникла самая масштабная по скорости распространения, площади охвата и сложности ликвидации чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения со времени образования Нового Китая, в результате которой Ухань "заболел".

Ради сохранения здоровья населения, снижения масштабов распространения неизвестного вируса 11 млн жителей Уханя сразу же безоговорочно изолировали себя от внешнего мира, и этот оживленный и цветущий город был будто "поставлен на паузу". Благодаря тому, что Ухань принял самые жесткие профилактические меры, намного превосходящие требования ВОЗ, 58 процентов подтвержденных случаев заболевания во всем мире и 75 процентов летальных исходов приходятся на Ухань, ставший эпицентром эпидемии. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что "любые слова меркнут по сравнению с поступком жителей Уханя, сделанного для всего человечества, спасибо им, я испытываю гордость за них". Старший советник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлворд дал такую оценку борьбе Китая с эпидемией: "Нам следует осознать вклад жителей Уханя, мир в долгу перед вами".

Будучи послом КНР в РФ, я также являюсь обычным гражданином Китая. Я все время беспокоюсь о здоровье и судьбе жителей Уханя, а также до глубины души сочувствую им. Международному сообществу следует знать об Ухане не только то, что больница "Хошэньшань" была построена за 10 дней, или то, что туда было отправлено 40 тыс. китайских медработников. Но также следует понять скрывающиеся за стойким и оптимистичным духом уханьцев исторические реалии и человеческие переживания, а также разобраться, что же из себя представляют входящие в Ухань районы Учан, Ханькоу и Ханьян.

Ухань - это прославленный город с длинной историей. Более 2 тыс. лет назад именно в этом месте возникла захватывающая история о "Высоких горах и текущих водах" в исполнении легендарных мастеров игры на цине Юй Боя и Чжун Цзыци, а великий китайский поэт Цюй Юань сочинил здесь свои знаменитые стихи. Живший во времена династии Тан поэт Ли Бай в этом же городе написал бессмертные строки по случаю прощания со своим близким другом поэтом Мэн Хаожанем. Более 100 лет назад во времена "Движения за усвоение морских дел" Ханьянский металлургический завод стал первым в Азии современным сталелитейным предприятием. 10 октября 1911 года в районе Учан раздались первые голоса Синьхайской революции, которая положила конец двухтысячелетнему феодальному режиму в Китае.

Колыбель трех крупнейших вооруженных восстаний Рабоче-крестьянской Красной армии - "Наньчанское восстание", восстание "Осеннего урожая", "Кантонское восстание" - также находится в Ухане. Этот город, раскинувшийся на Цзянханьской равнине, разделенной берегами реки Янцзы, вписал в новую историю Китая великолепную и колоритную главу. Ухань расположен в верховьях среднего течения реки Янцзы, общая площадь территории составляет 8494 кв. км, которая составляет "Большой Ухань". Он отличается удобной транспортной инфраструктурой и представляет важный транспортный узел в стране, за что носит красивое название "магистраль девяти провинций".

Советский Союз помог Новому Китаю реализовать 156 крупных промышленных проектов, 7 из которых расположены в городе Ухань

Ухань один из первых прибрежных городов Китая открылся внешнему миру и приютил на своей территории 266 из 500 крупнейших компаний мира. Он также входит в четверку городов с крупнейшими научно-образовательными центрами, на его территории расположено 84 учебных заведения, 111 научно-исследовательских учреждения, а здешняя зона освоения новых технологий, по оценке местных жителей, постепенно превращается в четвертый район города.

Ухань занял 19-е место в рейтинге 200 крупнейших мировых наукоградов, по версии журнала Nature, после Пекина и Шанхая, а также вошел в тройку городов, получивших звание "Центра промышленных инноваций двух государств".

Ухань - город, имеющий тесные связи с Россией. В 1938 году СССР направил в Китай летчиков-добровольцев, которые прибыли на китайскую землю, чтобы вместе с китайским народом принять участие в войне против японских захватчиков. Вместе с китайскими ВВС они вступили в ожесточенный бой с японской армией в небе над Уханем, в ходе трехдневных сражений в общей сложности было сбито 47 японских самолетов. 227 летчиков отдали свои жизни за Китай, останки 15 героев покоятся в уханьской земле. Памятник павшим героям-добровольцам советских ВВС, расположенный в парке "Цзефан" ("Освобождение"), бережно охраняется жителями Уханя. Он стал символом дружбы двух народов. Советский Союз помог Новому Китаю реализовать 156 крупных промышленных проектов, 7 из которых расположены в городе Ухань. В их числе большой Уханьский мост через реку Янцзы, известный как "первый мост через реку Янцзы". Все это наша общая память, а также наше драгоценное духовное богатство.

Ухань - город, поддерживающий тесное взаимодействие с Россией. Ухань является одним из центральных городов в рамках китайско-российского механизма сотрудничества "Янцзы - Волга" и играет ключевую роль в региональном сотрудничестве между двумя странами. В 2016 году председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко посетила город Ухань. Управление коммерции города Ухань и Российский экспортный центр подписали соглашение о сотрудничестве с упором на проект "Китайско-европейского экспресса" (Ухань), в городе Ухань был совместно построен торгово-выставочный центр трансграничной торговли товарами российского импорта и магазин розничной торговли товарами из России, активно расширяются масштабы двусторонней торговли и инвестиций. Ухань и российский город Саратов установили побратимские связи. Санкт-Петербургский политехнический университет и Уханьский университет, а также общеобразовательные школы двух городов установили партнерские отношения.

Дружеские отношения между жителями Уханя и российским народом закаляются в процессе противоэпидемической борьбы и развиваются в духе "друг познается в беде". Российское правительство специальным рейсом направило в Китай 23 тонны гуманитарной помощи.

Представители российской общественности снимают видеообращения со словами поддержки в адрес Китая и города Ухань. Жители Уханя никогда не забудут вашу материальную помощь, преодолевшую трудности далекого пути, а также благодарят вас за поддержку и сочувствие.

В 1956 году председатель Мао Цзэдун совершал инспекционную поездку на юг Китая. В городе Ухань он трижды искупался в реке Янцзы и написал эти строки (стихотворение "Плавание", пер. А. Суркова):

"Недавно я воду черпал в Чанша,

И рыбу в Учане ел не спеша.

Недавно Янцзы переплыл, что вдали

Простерлась на многие тысячи ли.

И небо простер надо мной Хубэй"

Есть уверенность, что нынешней эпидемии будет положен конец, и Китай искренне пригласит россиян посетить Ухань, чтобы посмотреть на этот город-герой, послушать трогательные истории его жителей, пообщаться с ними о повседневных делах, вместе прочувствовать романтику цветения вишни на территории кампуса Уханьского университета, радушие лотоса на озере Дунху, нежность тростника вдоль берега реки Янцзы, изящество цветов сливы-мэйхуа в живописном местечке Мошань. Давайте вместе ждать, когда город Ухань вновь нажмет кнопку "Play", давайте вместе поддержим Ухань! Поставим же like китайско-российским отношениям!