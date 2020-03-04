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Украинскую певицу затравили в Сети за пост о Little Big

Новости
    04.03.2020, 17:26
Текст:   Олег Усков

Участие российской группы Little Big в предстоящем "Евровидении" в Роттердаме продолжает обрастать разными ситуациями. В центре одного из скандалов оказалась украинская певица Яна Шамаева, выступающая как Jerry Heil.

Исполнительница опубликовала в своем Instagram пост, написав по-украински: "Мне кажется или мы с вами уже знаем победителя "Евровидения?". И разместив хештег с названием российского коллектива.

Сначала в комментариях, а после и по Сети в целом поднялась свистопляска. Фигуранты которой упрекают Шамаеву в отсутствии державного патриотизма и в том, что девушка "не ценит собственную страну, своих сограждан", закрыв глаза на определенные их беды.

И напоминая, в частности, что один из участников группы Little Big, Антон Лиссов, гастролировал в Крыму.

Фото: Little Big/ youtube.com
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Другие пользователи заклеймили Яну как "малороссийское существо". При этом коллектив Little Big полагая "очередным дном".

"Забавно читать комменты от зомбаков, которые вдруг решили, что Яна не имеет права поддержать Little Big", - оппонируют злопыхателям.

Сама певица на все это реагирует в сторис в том духе, что ее пост - "не про поддержку определенной страны, и даже не про поддержку бэнда". Просто ей кажется, что "Little Big порвут зал, потому что они могут", передает РИА Новости.

Джерри Хейл 24 года. Певица, кавер-исполнительница и видеоблогер. Дебютный мини-альбом выпустила в 2017-м. В декабре 2019-го песня артистки "Охрана отмєна" попала в Топ-10 музыкальных видео года на Украине.

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