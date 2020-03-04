В 13 школах Мексики отменили занятия из-за угрозы нападения льва

Власти муниципалитета Валье-де-Браво в штате Мехико приняли решение отменить занятия в 13 учебных заведениях. Причиной послужила угроза возможного нападения представителя семейства кошачьих.

"Информируем, что проведение занятий в семи начальных и шести средних школах приостанавливается до нового уведомления, чтобы обеспечить безопасность учащихся", - цитирует ТАСС заявление властей.

В результате нападения крупного зверя 1 марта в этом районе погиб таксист. СМИ сообщили, что речь идет о львиной атаке.

Власти уже ищут животное. Местных жителей, тем временем, просят оставаться дома и не выходить без особой необходимости.