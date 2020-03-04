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04.03.2020 15:27
Рубрика: В мире

В Австралии водителей учат не пользоваться телефоном

Текст: Алексей Чуриков

Главной новостью австралийских СМИ, помимо коронавируса, стала борьба властей с любителями разговаривать по телефону за рулем. Три месяца назад в стране начался эксперимент по установке камер слежения, единственное предназначение которых - фиксировать наличие или отсутствие в руках водителя сотового телефона. За время эксперимента было зафиксировано рекордное число нарушений - более 30 тысяч. До конца февраля этого года система работала в тестовом режиме, а водители получали только предупреждение. Но с начала месяца разговоры по телефону за рулем будут строго наказываться финансово.

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Нарушение запрета на использование смартфона за рулем в некоторых регионах Австралии наказывается штрафом в 1 тысячу австралийских долларов (около 43 тысяч рублей). Особенностью же работы камер является то, что места их размещения могут не только постоянно меняться, но они и не обозначены специальными знаками. "Есть камеры с фиксированным местоположением, а есть мобильные, размещенные на спецтранспорте и перемещающиеся по территории штатов на ротационной основе", - заявил СМИ министр региональных дорог Пол Тул, напомнив, что отвлечение внимание от дороги на телефон всего на две секунды увеличивает шанс ДТП в два раза.

Повысив суммы штрафа и разместив специальные камеры так, чтобы водитель не знал об их местоположении, австралийские власти пошли на радикальные, но вполне обоснованные меры. "Важно, чтобы водители, продолжающие подвергать риску себя, пассажиров и население, осознавали, что, где бы они ни находились, их могут поймать и оштрафовать", - отметил министр транспорта Австралии Эндрю Констанс. Таким образом, власти Автралии, несмотря на критику нововведения, всерьез намерены отучить водителей от телефонов, и сосредоточить их исключительно на дороге.

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