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04.03.2020 15:07
Рубрика: В мире

В Австрии не могут набрать новобранцев из-за ожирения

Текст: Александр Саможнев
В австрийской армии бьют тревогу. Все труднее организовать ежегодный призыв, который касается молодежи в возрасте 18 лет. Набор 1972 года отличается от комплектования 2000 года тем, что нынешний призывник прибавил в весе в среднем 4,7 килограмма и увеличился в росте на 1,3 сантиметра. Количество мужчин с диагнозом ожирение увеличилось за указанное время с 17,2 до 29,3 процента, сообщает газета Kronen Zeitung.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам военного медика Вольфганга Герла, средний вес новобранцев составляет сегодня 75 килограммов. В тоже время, доля мужчин с массой тела более 100 килограммов увеличилась более чем в два раза. В Вене из 11 тыс. призывников около одной тысячи признаются негодными. "Увеличение статистического роста призывников на один сантиметр не оправдывает столь большую прибавку в весе. По всей вероятности, эта негативная тенденция сохранится и в будущем", - полагает специалист.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Герл считает, что такое развитие событий объясняется рядом причин. В обществе процветания в меню детей и подростков все чаще появляются фаст-фуд с высоким содержанием жира и сладкие напитки, а при отсутствии должных физических нагрузок со временем это приводит к нарушению массы тела. С другой стороны, качественнее работают призывные комиссии, которые ставят верные диагнозы. У молодых людей с ожирением нередко выявляют проблемы с сердцем и двигательным аппаратом. Кроме того, не призывают в армию людей с астмой, аллергией и разного рода психическими отклонениями, например с депрессией. Лишь 20 процентов призывников подходят под категорию "полностью здоровых".

При этом армия не сидит, сложа руки. Из бюджета минобороны выделено два миллиона евро для реализации иницитивы "Дети двигаются для здоровья", которая позволяет большему числу школьников и детсадовцев заниматься в разных спортивных клубах. Как отмечает издание, с учетом сложностей с призывом в Австрии с 2021 года по швейцарскому образцу введут категорию "частично годен". Новобранцы, которые не могут нести полевую службу, будут заняты на кухне, выполнять другие подсобные работы или помогать в штабах в качестве помощников.

В мире Европа Австрия

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