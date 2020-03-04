В Беларуси подтверждено шесть случаев коронавируса

"Все шесть человек чувствуют себя удовлетворительно. По состоянию на сегодняшнее утро повышенной температуры нет ни у кого, проводится динамическое наблюдение и медицинская поддержка", - пояснил министр. Кроме того, осуществлена изоляция не только пациентов с подтвержденным носительством вируса, но и контактов первого уровня, с которыми они тесно общались. "По-прежнему речь идет о двух белорусских городах: четыре случая заражения в Минске и два в Витебске", - констатировал Караник.

По его словам, которые приводит БЕЛТА, во время инкубационного периода наступает время, когда начинается выделение вируса в окружающую среду. Это происходит минимум, как правило, на четвертый день после контакта. Правда, "к этому моменту все пациенты находились под наблюдением и ни с кем не контактировали. Мы очень надеемся, что наши мероприятия позволили блокировать распространение инфекции", - добавил руководитель республиканского здравоохранения.

Уже сегодня, по его словам, ожидается опубликование клинического протокола по ведению и лечению пациентов с носительством коронавируса. Накануне на уровне экспертов прошла видеоконференцсвязь с китайскими коллегами, обсуждались наиболее оптимальные подходы к наблюдению за такими пациентами и их лечению в случае появления клинических симптомов. Большинство врачей из Поднебесной полагают, что легкие случаи специфического лечения не требуют, а абсолютное большинство пациентов восстанавливается без последствий для организма.

В то же время, напомнил министр, особенно уязвимы к коронавирусной инфекции пожилые люди, а также страдающие сахарным диабетом, излишней массой тела, что может усугубить течение инфекционного процесса. Вот почему на период подъема респираторных заболеваний, людям с признаками болезни он посоветовал воздержаться от посещения пожилых родственников, домов престарелых и центров социальной поддержки.

Кроме того, Караник обратил внимание и на этические аспекты проблемы. "Все попытки выяснить личную жизнь заболевших, выезд на предприятия, где они якобы работают, приводят к тому, что люди боятся, что обращение за медпомощью и возможное инфицирование будет предано широкой огласке, и начинают скрывать информацию", - отметил он, напомнив, что даже сам факт обращения за медпомощью составляет врачебную тайну, а ее разглашение влечет уголовную ответственность.