В Болгарии призывной возраст повысят до 40 лет

В Болгарии в первом чтении утвердили поправки в закон о военной службе. Согласно изменениям, теперь максимальный призывной возраст для всех категорий военнослужащих составит не 28 лет, как было раньше, а 40.

Как сообщает агентство DNES, основной причиной такого решения послужила острая нехватка кадров в армии. По мнению заместителя министра обороны республики Атанаса Запрянова, быть призывником в 40 лет не является проблемой для тех, кто пройдет соответствующий тест физической подготовки.

Поправки также предполагают возможность работы в течение трех лет для военных, не воспользовавшихся правом выхода не пенсию.

Идея о повышении призывного возраста, принадлежащая правительству страны, была остро раскритикована местной оппозицией в лице партии социалистов.

Напомним, что в России мужчины не подлежат призыву по достижении ими возраста 27 лет.