В матчах 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги действующий обладатель трофея ЦСКА на своей площадке выиграл у аутсайдера соревнований питерского "Зенита" со счетом 86:78, подмосковные "Химки" в литовском Каунасе потерпели поражение от "Жальгириса" - 85:96.

Баскетболисты ЦСКА были мастеровитее соперников из "Зенита" почти во всех игровых компонентах. Фото: РИА Новости

Для столичных армейцев эта победа стала 18-й по счету. У группы команд, которые находятся на границе зоны попадания в сильнейшую восьмерку, сейчас по 12 выигрышей. Если учесть, что в "регулярке" с участием 18 клубов всего 34 тура, то уже в следующем ЦСКА может обеспечить себе досрочный выход в плей-офф.

Хотя в том, что подопечные Димитриса Итудиса такую задачу выполнят, не было ни малейшего сомнения с самого начала турнира. У ЦСКА есть более серьезная цель. Нужно оказаться в первом квартете, чтобы получить преимущество своей площадки в четвертьфинальной серии.

Здесь все куда сложнее. Армейцы перед 27-м туром делили с израильским "Маккаби" четвертое-пятое места. 4 марта поздно вечером по московскому времени конкуренты принимали турецкий "Эфес", результат стал известен уже после подписания этого номера "РГ".

На финише "регулярки" может случиться так, что у ЦСКА и "Маккаби" будут одинаковые показатели, придется смотреть на результаты личных встреч. В первом круге "Маккаби" взял верх на своей площадке с разницей в десять очков (90:80), значит, "красно-синим" 24 марта в 31-м туре надо брать реванш с перевесом не менее "плюс 11".

Накануне матча против "Зенита" игрок сборной России Джоэл Боломбой подписал с ЦСКА новый контракт, действующий до завершения сезона-2021/22

Идущую третьей испанскую "Барселону" догнать уже проблематично. Каталонский клуб, имея в активе 20 побед, вчера проводил гостевой матч с немецкой "Альбой". Причем и "Барса", и мадридский "Реал" с "Эфесом" уже гарантировали себе выход в плей-офф.

Что касается матча ЦСКА - "Зенит", открывавшего игровую неделю со сдвоенными турами, то лучшим бомбардиром у победителей стал Майк Джеймс, набравший 27 очков.

Не прикладывая сверхусилий, баскетболисты столичного клуба лидировали с конца стартовой четверти до сирены об окончании заключительной десятиминутки. Питерцы потерпели шестое поражение подряд и остались аутсайдерами. Судя по той невзрачной и сумбурной игре, которую даже после смены главного тренера продолжает показывать достойно укомплектованная команда, "Зенит" так и завершит чемпионат на последнем месте в свой дебютный сезон в Евролиге. Такое фиаско будет весьма и весьма поучительным.

- Как я и говорил перед игрой, как мы ожидали, "Зенит" сражался в этом матче, - цитирует наставника ЦСКА Димитриса Итудиса клубная пресс-служба. - Да, питерцы уже не претендуют на выход в плей-офф, но они готовятся к матчам Единой лиги, новый тренер испанец Хави Паскуаль стремится понять, на что способна эта команда. Мы выиграли все четверти, за исключением последней, которую завершили вничью. Помогло то, что в третьей десятиминутке сменили защитные схемы, повели "плюс 11". При этом мы неправильно использовали фолы, хотя имели три в запасе, за счет чего пропустили восемь легких очков. Сейчас важно брать каждую победу. Легких матчей нет, все команды сражаются вне зависимости от турнирной ситуации.

"Химки", ведущие отчаянную борьбу за место в плей-офф, после важнейшей гостевой победы над итальянским "Миланом" и домашнего разгрома французского АСВЕЛа допустили осечку в Каунасе. Очень трудно обыгрывать соперника, который имеет бешеную поддержку почти 14 тысяч зрителей. Химчане неудачно провели первую четверть (14:29), потом выровняли игру, но догнать "Жальгирис" так и не получилось. Обе команды как раз и входят в уже упомянутую группу участников, которые с дюжиной побед на каждого делят заветное восьмое место.

В Прибалтике у гостей отличились Алексей Швед (24 очка) и Янис Тимма (20). Лучший бомбардир Единой лиги Швед по ходу встречи достиг рубежа в пять тысяч набранных очков в официальных матчах за БК "Химки". Он и возглавляет бомбардирский список клуба с 23-летней историей (теперь 5010 очков за 249 игр), далее идут выступающий сейчас за "Локомотив-Кубань" Виталий Фридзон (4678, 466) и Сергей Моня (3916, 548).

Где будем смотреть

5 марта, четверг, "Матч! Страна"

19.55 "Зенит" (Санкт, Петербург) - "Жальгирис" (Каунас, Литва). 28-й тур. Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

21.55 "Панатинаикос" (Афины, Греция) - ЦСКА. 28-й тур. Прямая трансляция.