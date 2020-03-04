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04.03.2020 20:19
Рубрика: В мире

Деньги не трогать

В Европе меняют правила этикета
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 48(8102)
Страх заразиться коронавирусом заставил Европу поменять образ жизни и правила этикета. Евродепутатам могут разрешить участвовать в заседаниях Европарламента по видеосвязи, а политикам - приветствовать собеседников пожатием локтя, а не кисти руки.

Несколько дней назад весь мир облетели кадры, на которых канцлер ФРГ Ангела Меркель, здороваясь, протягивает руку министру внутренних дел Хорсту Зеехоферу, а тот отказывается ее пожать, и объясняет, что хотел бы соблюдать осторожность. "Он поступает правильно", - прокомментировала невежливое поведение коллеги фрау Меркель.

Фото: AP Photo/Jae C. Hong
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Правда, в Германии не было официальных предупреждений об опасности рукопожатий, так что это была личная инициатива Зеехофера, а вот во Франции министр здравоохранения Оливер Веран призвал отказаться от этой формы приветствия. Он также посоветовал соотечественникам избегать популярных среди французов поцелуев в щеку при встрече. Это, кстати, стало настоящим яблоком раздора в Италии, где люди бывают более эмоциональны и несдержанны в проявлении чувств.

По данным New York Times, для итальянцев ритуал приветствия в форме поцелуя является частью национальной культуры, и отказаться от него многие из них не готовы. "Мы слишком много контактируем друг с другом, мы пожимаем руки, мы целуем друг друга, мы обнимаемся при встрече. Лучше бы в этот период избегать столь тесных контактов", - пояснил итальянский спецпредставитель по противодействию коронавирусу Анджело Боррелли. Его призыву многие вняли: на прошедшей в Милане неделе высокой моды многие посетители приветствовали друг друга двойным воздушным поцелуем. А ВОЗ уже предложила менее изящную альтернативу: пожатие локтя или соприкосновение ногами при встрече. К сожалению, одно это, конечно, не убережет европейцев от заражения. Тем более, что случаев заражения вирусом COVID-19 на Аппенинах на вторник было зарегистрировано 2036, в ФРГ заболевших 165, а во Франции - 191.

Такую памятку об "альтернативах рукопожатиям" выпустила клиника при Национальном университете Сингапура по рекомендациям ВОЗ. Фото: twitter.com/ @NUSMedicine

Распространение заболевания в европейских странах заставило власти Бельгии задуматься о безопасности своих граждан. Брюссельский столичный регион - это также столица Европейского Союза, там размещается Еврокомиссия, штаб-квартира Евросовета, там же, наряду с французским Страсбургом, проходят заседания Европейского парламента. Ежедневно тысячи людей со всей Европы встречаются в Брюсселе и обмениваются рукопожатиями, и даже поцелуями. Ничего удивительного, что столичный градоначальник Оливье Мейньен выпустил распоряжение, согласно которому людям, прибывающим из "зон повышенного риска", запрещено в течение двух недель появляться в общественных местах. Нарушителей этого запрета будет задерживать полиция, которую он пообещал привлечь для контроля за входом в школы, дома престарелых, спортивные центры и библиотеки. Под зонами повышенного риска, по данным европейского издания Politico, подразумеваются Китай, Таиланд, Гонконг, Макао, Сингапур, Южная Корея, Иран и регионы на севере Италии - Венето и Ломбардия. С этим последним может возникнуть проблема, ведь итальянское членство в Евросоюзе подразумевает активное перемещение тех же евродепутатов между двумя странами. Но в Европарламенте уже работают над этой проблемой: разрабатывается система, которая позволит депутатам, побывавшим в зонах риска, участвовать в заседаниях по видеосвязи.

Бесконтактными предлагают сделать также и товарно-денежные отношения. Накануне во Всемирной Организации Здравоохранения признали, что вирус COVID-19 может в течение нескольких дней сохраняться на поверхности банкнот, поэтому - во избежание заражения через бумажные деньги - людям рекомендуют расплачиваться банковскими картами и переводами, или тщательно мыть руки после прикосновения к деньгам.

В мире Европа Международные организации Европейский союз Распространение коронавируса COVID-19

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