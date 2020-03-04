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04.03.2020 06:01
Рубрика: Культура

Ближе к телу

На выставке в ГМИИ Пушкина татуировки рассматривают как часть истории цивилизации
Текст: Алексей Филиппов
Российская газета - Неделя № 47(8101)
3 марта в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка "Тату", организованная совместно с парижским Музеем на набережной Бранли имени Жака Ширака.
Что больше в тату - красоты или практичности - посетители выставки в ГМИИ им. Пушкина могут решить сами. Фото: Сергей Куксин Что больше в тату - красоты или практичности - посетители выставки в ГМИИ им. Пушкина могут решить сами. Фото: Сергей Куксин
Что больше в тату - красоты или практичности - посетители выставки в ГМИИ им. Пушкина могут решить сами. Фото: Сергей Куксин

Выставка уже была показана в нескольких музеях мира, в Москве ее дополнят вещи из российских музеев и собраний отечественных коллекционеров. Всего на ней будут представлены 200 экспонатов.

Времена меняются вместе с руководством музеев, но эта выставка достаточно экзотична и для нынешнего Пушкинского. На его сайте говорится, что, принимая этот проект, он "реализует свою миссию не только как музей изобразительного искусства, но и как музей истории цивилизаций". Что ж, с этим не приходится спорить.

Документы на коже

Фото: iStock
В Европе запретили опасные краски для татуировок

Цивилизация действительно тесно связана с татуировкой: та появляется в архаических племенных сообществах как способ отделить себя от мира, подчеркнуть свой социальный статус и человеческое достоинство. Это одно из самых древних изобретений человечества. В первобытном племени тело рассматривается как чистый лист, чем-то значимым оно становится после того, как его украсят рубцы с втертыми в них красящими веществами - там закодирована важная информация. В татуировке воплощены вся жизнь члена племени, его подвиги, место в иерархии. Древние бритты сражались с римлянами, покрытые татуировками, а в Риме татуировали преступников и склонных к побегам рабов. Иудаизм относится к татуировкам отрицательно: человеческое тело совершенно, это прекрасное божье творение, видоизменять его грех. От него такое отношение к изображениям на теле перешло к христианству. Татуировка стала опасна: в Европе она возродилась лишь в век Просвещения. Капитан Кук привез в Англию сплошь покрытого татуировками аборигена, и изображения на теле быстро вошли в моду. Так начался новый век европейской татуировки.

Искусство тату возродилось в век Просвещения и было изначально в ходу среди замкнутых сообществ. Фото: Сергей Куксин

Изначально она была в ходу среди замкнутых сообществ. Татуировки всегда любили преступники, их обожали матросы: они холили и лелеяли то, что характеризовало их как настоящих морских волков. В начале XIX века это были толстые косы до пояса и сложные татуировки. Татуировки пережили косы, моряки накалывают их и сейчас - для красоты.

Короли и безумцы

Фото: Пресс-служба БДТ им.Г.А.Товстоногова
В БДТ стартовал второй сезон программы современного искусства

Первым татуированным королем был шведский король Карл XIV Юхан, бывший наполеоновский маршал Жан Бернадот. На его теле красовалась надпись: "Свобода, равенство, братство. Смерть королям!" Николай II вернулся из вояжа в Японию с татуировкой дракона, позже его грудь украсили вытатуированный меч, а руку - имя жены.

Татуировки по-прежнему в моде. Теперь от них проще избавиться: появились пигменты, которые выцветают через несколько лет, татуировки выводят лазером и химией.

В древние времена татуировка несла важнейшую информацию о своем "владельце". Фото: Сергей Куксин

Татуировками гордятся, татуировок стыдятся, они превратились в небольшую индустрию, прочно вошли в нашу бытовую культуру - и у ГМИИ им. Пушкина есть все основания рассматривать их как часть истории цивилизации.

Выставка продлится до 31 мая 2020 г.

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