В Госдуме оценили планы Киева "похоронить" "Северный поток-2"

В Госдуме прокомментировали сообщения о том, что Киев ведет переговоры с Вашингтоном с целью "окончательно похоронить" российский газопровод "Северный поток-2".

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев проинформировал, что с американской стороной обсуждается возможность введения дополнительных мер, чтобы помешать строительству газопровода.

Украинские власти, рассказывая о такого рода переговорах, забывают упомянуть свою истинную роль в таких "играх", заявил депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик.

- Господина Коболева, по всей видимости, вполне устраивает роль фишки на игральном столе, которую переставляют с клетки на клетку его "американские партнеры", - отметил парламентарий, которого цитирует RT.

США, уверен он, не пустят Украину как равного партнера в "игру", ведущуюся с целью не допустить строительство "Северного потока - 2".

Напомним, что в конце декабря прошлого года президент США Дональд Трамп подписал закон, в который включено положение о санкциях против проекта. Однако кардинально это не помешало: по прогнозам российского министерства энергетики, запуск газопровода можно ожидать до конца нынешнего года.