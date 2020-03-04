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04.03.2020 08:24
Рубрика: В мире

В Японии число заболевших коронавирусом превысило тысячу человек

Текст: Александр Ленин (Токио)

В Японии число заразившихся коронавирусом COVID-19 превысило одну тысячу человек.

Новые заболевшие зарегистрированы в префектуре Ямагути на юге страны и городе Киото на центральном острове Хонсю, передает газета Asahi Shimbun. Таким образом, по официальной статистике, на территории японского архипелага в настоящее время насчитывается 1001 инфицированный.

Фото: AP Photo/Vahid Salemi
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом за пределами КНР превысило 10 тысяч

Основными очагами распространения коронавируса в Японии остаются северное губернаторство Хоккайдо и столичный город Токио. Заболевшие выявлены более чем в половине всех регионов страны.

Распространение коронавируса оказало влияние на местные авиакомпании JAL и ANA, которые вынуждены были объявить о сокращении количества внутренних рейсов из-за падения спроса на авиаперелеты по стране.

Ранее японские власти призвали отменить в проведение крупных спортивных и культурных мероприятий. Свои двери закрыли музеи и парки развлечений. Кроме того, до начала апреля приостановлены занятия в школах.

В мире Восточная Азия Япония Распространение коронавируса COVID-19

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