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Рубрика: В мире

В ЮНИСЕФ заявили о снижении числа нуждающихся детей в лагере "Рукбан"

Число нуждающихся детей в сирийском лагере для беженцев "Рукбан" значительно снизилось по сравнению с 2019-м годом. В этом заверила представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по Ближнему Востоку и Северной Африке Джульет Тума.

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По ее словам, многие сирийцы и семьи "смогли вернуться, и теперь они живут внутри Сирии". Представитель ЮНИСЕФ также рассказала РИА Новости, что организация поставляла снабжение семьям в "Рукбане", кроме того, при поддержке ООН действует клиника, где дети в тяжелом состоянии получают лечение.

В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. Лагерь для беженцев "Рукбан" находится в 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные. Ранее российские военные, представители МИД РФ и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.

В мире Ближний Восток Сирия Международные организации ООН ЮНИСЕФ Ситуация в Сирии

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