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Рубрика: Экономика

За чей счет риск

Что нужно знать о страховании при получении ипотеки
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Неделя № 47(8101)
Придя в банк за ипотекой, можно уйти оттуда не только с деньгами, но и со страховкой, а то и несколькими. Банки, продавая полисы заемщикам, сокращают свои риски и увеличивают доходы, получая от страховщиков агентские комиссии. Когда страховка нужна, а когда от нее можно и отказаться, рассказывает "Российская газета - Неделя".

Выдача ипотечного кредита сопровождается предложением целого набора полисов для защиты от самых разных рисков: от утраты или повреждения предмета залога (квартиры, дома) и прекращения или ограничения права собственности на предмет залога (титульное страхование) до потери работы, трудоспособности или ухода из жизни заемщика. Из всего этого списка обязательным по закону является только страхование залоговой недвижимости. Отказаться от него нельзя. Покупка остальных полисов - личное дело заемщика. Но есть нюансы.

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При отказе от страхования банк (если это прописано в договоре) вправе пересмотреть процентную ставку по кредиту. Отсутствие полиса титульного страхования может обойтись заемщику в 1-1,5 процентного пункта к ставке. При отказе сразу от двух видов страхования - жизни и титула - ставка может вырасти на 8-10 процентных пункта.

Что делать? С одной стороны, в случае с ипотекой (договор, как правило, заключается в среднем на 15-20 лет) страхование заемщику необходимо. За это время случиться может всякое, в том числе и со здоровьем. Страховка - гарантия того, что кредит не придется выплачивать родственникам заемщика: остаток долга и проценты погасит страховая компания.

В ситуации с покупкой жилья на вторичном рынке имеет смысл застраховать право собственности на квадратные метры. Полис пригодится, если, к примеру, выяснится, что при продаже недвижимости были нарушены права несовершеннолетних наследников бывшего владельца, или если вскроется мошенничество и договор купли-продажи расторгнут. Заемщик останется без жилья, но с необходимостью выплачивать кредит.

В случае с ипотекой обязательно только страхование залоговой недвижимости

С другой стороны, ипотека все еще остается дорогой. Мало кому хочется платить еще и за страховку.

Фото: Pixabay
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Чтобы сэкономить, специалисты советуют приобретать полисы непосредственно в страховых компаниях, а не в банках (они продают продукты нескольких аккредитованных страховщиков). Даже если вы уже заключили договор страхования при оформлении кредита, его можно расторгнуть в течение 14 дней (так называемый период охлаждения). После этого стоит изучить имеющиеся на рынке предложения и заключить договор с той страховой компанией, которая предлагает наиболее оптимальный вариант с точки зрения цены и набора рисков. Приобретенный таким образом полис может стоить в 1,5-2 раза дешевле, чем тот, который продал вам банк. Не забудьте отнести договор страхования в свою кредитную организацию. Там должны поставить отметку, что страховка у вас есть.

В сентябре 2020 года в силу вступит норма, которая позволит заемщикам возвращать часть страховки при досрочном погашении кредита. Потребовать назад "неиспользованную" долю страховки можно будет в течение 14 дней с даты досрочного погашения.

Экономика Недвижимость Ипотека Экономика Финансы Долги и кредиты Поправки в закон "Об ипотеке"

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