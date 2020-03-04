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04.03.2020 12:59
Рубрика: В мире

В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам

Текст: Владимир Шилов

Авиаудар США по сторонникам движения "Талибан" (запрещено в РФ) не будет способствовать стабилизации ситуации в Афганистане и идет вразрез с подписанным 29 февраля в Дохе мирным соглашением. Об этом заявил в спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

МИД указал на важность мирного соглашения между США и талибами для РФ

"Это нарушает соглашение, потому что США и движение талибов взяли на себя письменные юридические обязательства не нападать. Талибы на американцев, на иностранные войска не нападали. Если США так поступили, они грубо нарушили соглашение", - сказал Кабулов в интервью ТАСС. Он напомнил, что талибы не совершали нападений на американцев.

Напомним, накануне США нанесли авиаудары по боевикам "Талибана", назвав свои действия вынужденной самообороной. Как сообщается, инцидент в провинции Гильменд произошел спустя несколько часов после разговора президента США Дональда Трампа с заместителем лидера "Талибана" по политическим вопросам муллой Абдулой Гани Барадаром.

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