В МИД России озабочены обострением разногласий в Боснии и Герцеговине

В российском внешнеполитическом ведомстве с сожалением вынуждены констатировать, что в Боснии и Герцеговине (БиГ) на фоне очевидного дефицита доверия между представителями трех государствообразующих народов страны - бошняков, сербов и хорватов - вновь обострились разногласия относительно путей осуществления ключевых реформ в области правосудия.

"Исходим из того, что поиск решений по всем актуальным вопросам должен вестись самими боснийцами строго в рамках, установленных Мирным (Дейтонским) соглашением 1995 года, без искусственного навязывания каких-либо рецептов извне, - говорится в официальном сообщении МИД России. - Призываем находящиеся в БиГ международные присутствия, включая Аппарат Высокого представителя, Делегацию Евросоюза и Миссию ОБСЕ, неукоснительно руководствоваться в работе своими мандатами и утвержденной Руководящим комитетом Совета по выполнению Мирного соглашения стратегией местной ответственности за происходящее в стране. Последовательно выступаем за поощрение внутрибоснийского диалога на началах равноправия, взаимного уважения и ориентированности в будущее. Надеемся, что все заинтересованные в устойчивой стабилизации в БиГ зарубежные партнеры будут способствовать "наведению мостов" между боснийскими сторонами и расширению конструктивной повестки дня, воздерживаться от несбалансированных оценок, чреватых дальнейшим осложнением обстановки".

Российские дипломаты отмечают, что недавнее внесение в парламентскую процедуру предложений по оптимизации порядка формирования Конституционного суда Боснии и Герцеговины полностью соответствует букве Дейтона и согласованным ранее самими боснийцами приоритетам в сфере юстиции. "Рассчитываем, что все ведущие политические силы в БиГ внесут необходимый вклад в продвижение этой законодательной инициативы, направленной на укрепление суверенитета и демократического потенциала БиГ", - подчеркивают в МИД.