Новости

В Петрозаводске грабителя ночного бара нашла овчарка Вальда 16:48
В МИД России озабочены обострением разногласий в Боснии и Герцеговине 16:45
В Москве задержана банда, грабившая пенсионеров 16:44
Греф назвал профессии будущего 16:40
Huawei планирует построить в РФ единое цифровое пространство 16:29
На Кубани отправят под суд дебошира, избившего девушку в тире 16:28
Грузовик повредил эстакаду с газопроводом в Дзержинске 16:27
Коронавирус обнаружили у чиновника Евросоюза 16:26
Виктория Исакова рассказала о смерти трехмесячной дочери 16:22
Лавров пообещал помочь Ирану в борьбе с коронавирусом 16:21
В Твери разоблачили террористическую ячейку 16:19
Песков назвал безосновательными опасения по поправке о государствообразующем народе 16:13
На Дону мужчина из пневматики застрелил соседскую собаку и кота 16:13
Матч Кубка России между "Шинником" и "Уралом" перенесен 16:11
Роскомнадзор ограничит доступ к фейковым сообщениям о коронавирусе 16:06
Путин обсудит поправки в Конституцию с руководством фракций 16:04
В Ингушетии ликвидировали боевика 16:03
Крымскую трассу "Таврида" украсит "лавандовый пояс" 16:00
В Челябинске на АЗС взорвался автобус 16:00
Как можно случайно "убить" мотор, заменив масло 16:00
В Петербурге этническую ОПГ задержали за похищение человека 15:52
ВОЗ рассказала, кто в первую очередь рискует стать жертвой коронавируса 15:52
Осужденный за взятки экс-глава ГИББД Мордовии освободился по УДО 15:44
Компания Boeing представила проект перспективного боевого вертолета 15:44
BMW вывела на прогулку новую "семерку" 15:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
04.03.2020 16:45
Рубрика: В мире

В МИД России озабочены обострением разногласий в Боснии и Герцеговине

Текст: Александр Борисов

В российском внешнеполитическом ведомстве с сожалением вынуждены констатировать, что в Боснии и Герцеговине (БиГ) на фоне очевидного дефицита доверия между представителями трех государствообразующих народов страны - бошняков, сербов и хорватов - вновь обострились разногласия относительно путей осуществления ключевых реформ в области правосудия.

Посольство РФ выразило обеспокоенность развитием ситуации в Боснии и Герцеговине
Посол РФ: В России помнят и ценят подвиг югославских партизан

"Исходим из того, что поиск решений по всем актуальным вопросам должен вестись самими боснийцами строго в рамках, установленных Мирным (Дейтонским) соглашением 1995 года, без искусственного навязывания каких-либо рецептов извне, - говорится в официальном сообщении МИД России. - Призываем находящиеся в БиГ международные присутствия, включая Аппарат Высокого представителя, Делегацию Евросоюза и Миссию ОБСЕ, неукоснительно руководствоваться в работе своими мандатами и утвержденной Руководящим комитетом Совета по выполнению Мирного соглашения стратегией местной ответственности за происходящее в стране. Последовательно выступаем за поощрение внутрибоснийского диалога на началах равноправия, взаимного уважения и ориентированности в будущее. Надеемся, что все заинтересованные в устойчивой стабилизации в БиГ зарубежные партнеры будут способствовать "наведению мостов" между боснийскими сторонами и расширению конструктивной повестки дня, воздерживаться от несбалансированных оценок, чреватых дальнейшим осложнением обстановки".

Российские дипломаты отмечают, что недавнее внесение в парламентскую процедуру предложений по оптимизации порядка формирования Конституционного суда Боснии и Герцеговины полностью соответствует букве Дейтона и согласованным ранее самими боснийцами приоритетам в сфере юстиции. "Рассчитываем, что все ведущие политические силы в БиГ внесут необходимый вклад в продвижение этой законодательной инициативы, направленной на укрепление суверенитета и демократического потенциала БиГ", - подчеркивают в МИД.

В мире Европа Босния и Герцеговина

Главное сегодня

Песков назвал безосновательными опасения по поправке о государствообразующем народе
В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана
Роскомнадзор ограничит доступ к фейковым сообщениям о коронавирусе
Автомобили в России будут предупреждать о нарушениях ПДД
В Госдуме оценили планы Киева "похоронить" "Северный поток-2"
Как меняется культура уличных праздников в Европе
Как полякам живется на бывших немецких территориях