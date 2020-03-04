В Минск привезли уникальную фотовыставку из Пушкиногорья

Фотопутешествие по пушкинским местам поможет совершить выставка "Михайловское. Кабинет Пушкина", открывшаяся в Национальном историческом музее Беларуси. Проект подготовлен совместно с Государственным мемориальным историко-литературным и природно-ландшафтным музеем-заповедником А.С. Пушкина "Михайловское".

В экспозиции всего 40 работ, однако они вполне дают возможность проникнуться неповторимым духом Пушкиногорья - свой взгляд на воспетые поэтом места представляют фотохудожники Алексей Лазарев и Николай Алексеев.

- В 2024 году Пушкину исполняется 225 лет, и этой выставкой мы открываем этап подготовки к юбилею, - рассказал директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич.

Пушкинский заповедник - памятник культуры мирового значения: именно здесь, в Михайловском, Тригорском и Петровском, поэт провел два года в ссылке, в уединении и творчестве, когда самым близким его другом и компаньоном была няня Арина Родионовна. Здесь Пушкин завершил работу над поэмой "Цыгане", тут написаны несколько глав "Евгения Онегина", поэма "Граф Нулин", десятки стихотворений.

Пушкинский заповедник - место вне границ, принадлежащее всем, кто любит русский язык и читает великого поэта. Кроме того, имя Пушкина неразрывно связано с Беларусью: здесь и дружба с поэтом-романтиком Адамом Мицкевичем, и то влияние, которое стихи Пушкина оказали на еще одного классика белорусской литературы, Якуба Коласа, переведшего поэму "Полтава".

- Недалеко от Бобруйска было имение внучки поэта, так что Беларусь гораздо ближе к Пушкину, чем принято думать, - напомнил директор музея-заповедника.

О продолжении совместных проектов с Пушкинским заповедником заявил директор Национального исторического музея Павел Сапотько:

- После потрясающей презентации о музее-заповеднике на Национальном форуме "Музеи Беларуси" в Бресте и открывшейся сейчас выставки увеличилась мотивация, чтобы посетить Михайловское. Думаю, мы обсудим вариант стажировок, обмена научными сотрудниками. Также Георгий Василевич предложил идею совместного русско-белорусского фотопленэра в Михайловском, итогом которого может стать большая выставка работ фотохудожников двух стран.