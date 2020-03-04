В Москве откроется выставка "Федерико Феллини: 100"

Международный выставочный проект "Федерико Феллини: 100", посвященный столетию со дня рождения величайшего итальянского режиссера, стартует в Москве 13 марта. Уникальная выставка откроется в Доме кино.

Посетили смогут увидеть более 170 редких экспонатов из государственных музеев и частных коллекций из разных стран мира: плакаты, костюмы и реквизит из фильмов, редкие фотоматериалы, документы и рисунки маэстро.

Организаторы выставки - Государственный центральный музей кино, посольство Италии в Москве, итальянский Институт культуры в Москве и Агентство COR - провели серьезную работу, чтобы показать во всем великолепии жизнь и творчество Федерико Феллини и раскрыть эклектичность и разносторонность его таланта.

Уникальные экспонаты предоставлены Центральным государственным архивом Рима, архивом "Cinemazero Images", историческим архивом "Luce" и частными коллекционерами, среди которых племянница режиссера и один из кураторов выставки Франческа Фаббри Феллини. Музей кино дополнил выставку рисунками режиссера, а также фотографиями и плакатами из своих фондов.

Выставка построена так, чтобы помочь зрителям лучше понять, почему Феллини вошел в мировую историю кинематографа и почему даже спустя четверть века после его смерти его киношедевры вызывают такой же живейший интерес во всем мире. Но не менее интересно разобраться в том, каким человеком был Феллини. Об этом расскажут его рисунки, которые режиссер посвящал своим друзьям, и письма, которые он писал своей любимой супруге, музе и талантливой актрисе Джульетте Мазине.

Москва станет первым городом, который познакомиться с впечатляющей вселенной режиссера Филлини. С марта 2020 года по март 2021 году выставку "Федерико Феллини: 100" отправится в турне по десяти крупнейшим городам мира.

Выставка предназначена для посетителей старше 18 лет.