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04.03.2020 06:02
Рубрика: Культура

Заряжай мушкет

Текст: Алексей Филиппов
Российская газета - Неделя № 47(8101)
14-15 марта 2020 г. в Санкт-Петербурге, в 7-м павильоне ЛЕНЭКСПО, пройдет 4-й фестиваль военно-исторического движения "РЕКОН".
Стрельба из мушкета требует отменной координации движений и скорости мышления. Фото: Photoxpress Стрельба из мушкета требует отменной координации движений и скорости мышления. Фото: Photoxpress
Стрельба из мушкета требует отменной координации движений и скорости мышления. Фото: Photoxpress

На прошлогодний фестиваль собрались почти две тысячи реконструкторов из разных стран мира, нынешний может оказаться еще более масштабным.

Традиционно на "РЕКОНах" можно увидеть рыцарские поединки, работу средневековых мастеров - кузнецов, резчиков по дереву, кожевников - принять участие в мастер-классах.

"РЕКОН-2020" посвящен отечественному XVIII веку времени Петра I, и на нем можно будет приобрести множество интересных, хоть и не вполне применимых в сегодняшней жизни навыков.

В Историческом парке расскажут о ядах и нарядах императорской России

На нынешнем "РЕКОНе" всех желающих будет ждать лагерь лейб-гвардии Преображенского полка, к тому же они смогут познакомиться с солдатами шведского короля Карла XII. Военное искусство того времени было достаточно изощренным, и посетители смогут получить уроки обращения с длинной пикой и навыки владения мушкетом - а это дело непростое, требующее точного глазомера и хладнокровия.

На "РЕКОНЕ" будут представлены и другие эпохи, пройдут ставшие традиционными соревнования.

Состоится первенство Северо-Запада по Спортивном мечу и первенство России по историческому фехтованию с применением мягкого спортивного снаряжения.

Будет проведена серия турниров по историческому средневековому бою в номинациях "5 на 5" и "12 на 12".

Пройдут турниры по спортивному ножевому бою, античные поединки, турниры раннего Средневековья, рыцарские турниры в латных доспехах по регламентам XV и XIII веков.

Культура Арт Актуальное искусство Общество История

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