На прошлогодний фестиваль собрались почти две тысячи реконструкторов из разных стран мира, нынешний может оказаться еще более масштабным.
Традиционно на "РЕКОНах" можно увидеть рыцарские поединки, работу средневековых мастеров - кузнецов, резчиков по дереву, кожевников - принять участие в мастер-классах.
"РЕКОН-2020" посвящен отечественному XVIII веку времени Петра I, и на нем можно будет приобрести множество интересных, хоть и не вполне применимых в сегодняшней жизни навыков.
На нынешнем "РЕКОНе" всех желающих будет ждать лагерь лейб-гвардии Преображенского полка, к тому же они смогут познакомиться с солдатами шведского короля Карла XII. Военное искусство того времени было достаточно изощренным, и посетители смогут получить уроки обращения с длинной пикой и навыки владения мушкетом - а это дело непростое, требующее точного глазомера и хладнокровия.
На "РЕКОНЕ" будут представлены и другие эпохи, пройдут ставшие традиционными соревнования.
Состоится первенство Северо-Запада по Спортивном мечу и первенство России по историческому фехтованию с применением мягкого спортивного снаряжения.
Будет проведена серия турниров по историческому средневековому бою в номинациях "5 на 5" и "12 на 12".
Пройдут турниры по спортивному ножевому бою, античные поединки, турниры раннего Средневековья, рыцарские турниры в латных доспехах по регламентам XV и XIII веков.