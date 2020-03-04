14-15 марта 2020 г. в Санкт-Петербурге, в 7-м павильоне ЛЕНЭКСПО, пройдет 4-й фестиваль военно-исторического движения "РЕКОН".

На прошлогодний фестиваль собрались почти две тысячи реконструкторов из разных стран мира, нынешний может оказаться еще более масштабным.

Традиционно на "РЕКОНах" можно увидеть рыцарские поединки, работу средневековых мастеров - кузнецов, резчиков по дереву, кожевников - принять участие в мастер-классах.

"РЕКОН-2020" посвящен отечественному XVIII веку времени Петра I, и на нем можно будет приобрести множество интересных, хоть и не вполне применимых в сегодняшней жизни навыков.

На нынешнем "РЕКОНе" всех желающих будет ждать лагерь лейб-гвардии Преображенского полка, к тому же они смогут познакомиться с солдатами шведского короля Карла XII. Военное искусство того времени было достаточно изощренным, и посетители смогут получить уроки обращения с длинной пикой и навыки владения мушкетом - а это дело непростое, требующее точного глазомера и хладнокровия.

На "РЕКОНЕ" будут представлены и другие эпохи, пройдут ставшие традиционными соревнования.

Состоится первенство Северо-Запада по Спортивном мечу и первенство России по историческому фехтованию с применением мягкого спортивного снаряжения.

Будет проведена серия турниров по историческому средневековому бою в номинациях "5 на 5" и "12 на 12".

Пройдут турниры по спортивному ножевому бою, античные поединки, турниры раннего Средневековья, рыцарские турниры в латных доспехах по регламентам XV и XIII веков.